¿Descartado Hugo Rodallega? Tulio Gómez habló sobre el fichaje del delantero al América

Los hinchas del América de Cali sueñan con una delantera de lujo, pues luego de la presentación de Carlos Darwin Quintero como nuevo jugador del equipo ‘escarlata’ esperan que se pueda concretar el fichaje de Hugo Rodallega, jugador que ha mostrado su deseo de vestir los colores del rojo caleño. Sin embargo, su fichaje está en veremos.

Hace algunos días, Hugo Rodallega confirmó que su deseo para esta temporada es poder firmar con el América de Cali, confirmando que está haciendo un gran esfuerzo económico para poder cumplir el sueño de niño y que espera que las directivas del equipo ‘escarlata’ valoren este esfuerzo para poder fichar al colombiano.

"No voy a cobrarle al América el salario que cobraba en Turquía, Inglaterra o en Brasil. Eso la gente lo tiene claro. El tema acá no pasa por dinero. Si fuera por dinero, no volvería a Colombia y habría aceptado ofertas de Arabia u otro lugar. Lo que espero es que haya un negocio justo para América y para Hugo", afirmó el delantero en una entrevista la semana pasada.

A pesar de mostrar el deseo para llegar a las toldas americanas, parece que su fichaje está más lejos que cercano, ya que Tulio Gómez, mayor accionista del equipo ‘escarlata’ confirmó que la decisión no pasa por sus manos y tendrá que consultar con el cuerpo técnico si Hugo Rodallega es necesario para el América de Cali 2023.

"Desde el 2016 estamos detrás de él. El año pasado estaba listo para traerlo, pero el técnico no lo aprobó, vamos a ver qué pasa. Tengo que conversar con el cuerpo técnico para ver si se ajusta a nuestra plantilla de hoy", afirmó Tulio Gómez en conversaciones con la emisora Antena 2 de la ciudad de Cali.

Se espera que, en los próximos días, la junta directiva y el cuerpo técnico de Alexandre Guimarães se reúnan para hablar sobre algunos refuerzos que le hacen falta al equipo caleño y poder dar a conocer la decisión sobre Hugo Rodallega, quien también afirmó que tiene conversaciones adelantadas con otros clubes.

Campaña de los hinchas en redes sociales

Mientras la junta directiva y el cuerpo técnico del América de Cali tratan de reunirse para definir la contratación de Rodallega, los aficionados inundaron las redes sociales con comentarios sobre la contratación del delantero, etiquetando al mayor accionista del equipo para que concrete el fichaje del exjugador del Bahía.