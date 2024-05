Karen Pérez es una cartagenera, madre soltera, bombera y luchadora

A propósito del Día de la Madre que se celebra en Colombia el fin de semana, A lo que vinimos con voz de mujer rinde homenaje a Karen Martínez, integrante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena y madre soltera.

Tiene cinco hijos a su cargo. Cuatro propios y un pequeño nueve años a quien acogió sin dudarlo luego de que su mamá falleciera por una enfermedad.

“Su mamá falleció de cáncer. Desde el día uno decidí que el niño iba a ser parte de mi vida, iba a ser parte de todo y cada uno de mis caminos y de mis procesos y a la vista está. Tengo cuatro años con Jeremy Antonio, es un niño maravilloso un niño que siempre me dice mami: - mi mamá está en el cielo, pero yo sé que ella me mandó para que ellos fuera tu hijo y yo te voy a cuidar”.

¿Cómo haces para que te rinda el tiempo entre los niños y además ser bombera que es un trabajo muy complejo?

“Las madres no tenemos límites para luchar por nuestros hijos, siempre tenemos la disposición de luchar por ellos ante todo y sacarlos adelante porque nosotras las mujeres cartageneras tenemos el temple, el coraje de salida adelante, siendo madres, cabeza de hogar y ocupando un cargo que hoy en día eran solamente hombres, pero hoy en día también nosotras las mujeres demostramos que también podemos”.

Ser una bombera es de mucho orgullo, pero también de mucho riesgo

“Sales dispuesta a ayudar a otra persona, pero sales contenta porque hiciste un buen trabajo y sabes que en tu casa te esperan cinco niños que van a estar orgullosos de ti. Por lo menos yo llego a mi casa y mis hijos cuando yo llego me abrazan y me besan, me dicen - llegó nuestra bombera, llegó nuestra héroe- porque ellos saben que yo soy capaz de dar mi vida por otra persona”.

Karen aprovechó para enviar un gran mensaje a las madres: “invito a todas las mujeres de que luchen por sus hijos y no desfallezcan. Si no tienen un papá no importa, nosotros cumplimos el rol de padre”