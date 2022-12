¿Se viste de rojo? Hugo Rodallega y una visita que ilusiona a todos los hinchas del América

Durante las últimas horas los hinchas del América de Cali han inundado las redes sociales con el nombre de Hugo Rodallega, pues se dio a conocer que el delantero colombiano estuvo por la sede deportiva del equipo escarlata en Cascajal, lo que se especuló un posible acuerdo entre el equipo caleño y el exdelantero de la Selección Colombia.

Con la idea de aclarar todos los rumores presentando en las redes sociales, ‘El Petiso’ Arango, periodista de la ciudad de Cali, habló con Hugo Rodallega sobre su posibilidad de jugar en el América de Cali y explicó la razón por la que estuvo en la sede deportiva del equipo que dirige Alexandre Guimarães.

En primer primera instancia, el delantero colombiano explicó la razón por la que estuvo en Casjacal, asegurando que no fue por una invitación del club, si no simplemente fue la invitación de un reconocido influenciador de la ciudad de Cali, el cual se ha dado a conocer por los retos de tiros libres a jugadores reconocidos.

Lea también: Matheus Uribe fue multado en Portugal

“Fue porque me invitó un personaje que conocemos todos en el Valle del Cauca (Polibamba). Él tiene un reto de tiros libres y yo, desde que estaba en Brasil, decía que lo realizaría cuando se diera la oportunidad. Y claro, ya estoy acá y cuadramos. El hizo todo para que fuera en otro lugar, pero hubo inconvenientes y resultó ser que le prestaban la sede en Cascajal. Por eso se hizo ahí”, afirmó Hugo Rodallega.

De igual forma, dejó claro que si ha tenido contacto con el mayor accionista del América de Cali. Sin embargo, el tema ha estado un poco estancado, teniendo en cuenta que Tulio Gómez no se encuentra en la capital del Valle del Cauca, pero afirmó que si tienen una reunión pendiente para poder llegar a un acuerdo.

“Hace 2 días me llamó. Estuvimos conversando. No hubo nada concreto. Simplemente, charlamos y me dijo que no estaba en la ciudad. Cuando regrese se va a tomar un café conmigo y tocar el tema”, agregó Hugo Rodallega.

Le puede interesar: Agitado mercado de fichajes en Colombia: altas y bajas de los clubes para el 2023

El sueño de niño

Por último, Hugo Rodallega habló de cumplir el sueño de niño y poder jugar en el América de Cali, es por eso por lo que estaría dispuesto a rebajarse el salario para llegar al equipo ‘escarlata’, afirmando que espera que las directivas consideren el esfuerzo que está haciendo el jugador y puedan ofrecerle un salario justo y digno de un delantero goleador.

“Obviamente, no voy a cobrarle al América el salario que cobraba en Turquía, Inglaterra o en Brasil. Acá el tema no pasa por dinero, pero lo que espero es que haya un negocio justo para América y para Hugo, es normal. Yo me voy a rebajar el salario, pero obviamente tengo hijos y una familia grande. Debo seguir trabajando y seguir cobrando”, finalizó el delantero.