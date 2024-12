Hugo Rodallega puso fin a la novela y confirmó dónde jugará en 2025: "Acabo de firmar"

En un partido lleno de emociones y polémicas, Independiente Santa Fe empató 1-1 ante Millonarios en el clásico capitalino correspondiente a la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Este resultado mantiene vivas las esperanzas del equipo cardenal en la lucha por un cupo en la Copa Libertadores por la tabla de Reclasificación, aunque están obligados a sumar ante Atlético Nacional en la última fecha o esperar una serie de resultados.

El tanto de Santa Fe fue obra maestra de Hugo Rodallega, quien nuevamente demostró su experiencia y calidad al minuto 49' del encuentro. Sin embargo, lo más destacado de la jornada no ocurrió en el campo de juego, sino en la zona mixta, donde el delantero despejó todas las dudas sobre su futuro.

Tras finalizar el encuentro, Rodallega confirmó su renovación con Independiente Santa Fe para la próxima temporada, destacando su compromiso con el equipo y su sueño de disputar la Copa Libertadores.

"Lo que dije del América no es un secreto. Toda la vida he dicho que soy hincha del América y al hincha de Santa Fe se molestó y los entiendo... siempre que me pongo la camiseta lo entrego todo. Acabo de firmar la renovación y acá estamos, firmes, vamos a pelear el 2025", inició.