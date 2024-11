¿Se va Hugo Rodallega de Independiente Santa Fe? Habló de "acercamientos" con otros clubes

Hugo Rodallega ha sido un jugador fundamental para Independiente Santa Fe desde que llegó en 2023. Pues, hasta el momento, acumula 31 anotaciones con la camiseta 'cardenal' y, de hecho, en la Liga Betplay del primer semestre del 2024 hizo los mismos 12 goles que Carlos Bacca, que fue el jugador que se ganó el botín.

En medio de esa realidad, Eduardo Méndez, el presidente de Independiente Santa Fe, ha manifestado en múltiples ocasiones que su intención es renovarle el contrato y conseguir que el delantero con pasado en la Premier League pueda retirarse del fútbol profesional defendiendo los colores del 'león capitalino'.

Sin embargo, Hugo Rodallega reconoció este 13 de noviembre en el programa Zona Libre de Humo que, aunque es cierto que desde Santa Fe le han hecho saber que quieren renovarle el contrato que finaliza en diciembre, aún no hay nada concreto y su futuro todavía no está definido. Además, advirtió que a su representante ya le han llegado otras ofertas y no le cerró las puertas a su sueño de ser parte del América de Cali.

¿Cómo va la renovación de Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe? Esto dijo:

"Con Santa Fe hay un interés para renovar, pero por ahora no hemos llegado a ningún acuerdo", enfatizó el goleador vallecaucano en Zona Libre de Humo. "Yo tengo contrato hasta finales de diciembre y ahora estamos enfocados en mantener el nivel", dijo también.

Aunque, reveló que hay otros pretendientes que han demostrado intenciones de contar con sus servicios y que, incluso, ya han tratado de hacer contacto con su representante para conocer la condiciones.

Directamente conmigo no han hablado, pero ya hay acercamientos de varios equipos. Mi representante me ha dicho que quiere hablar conmigo de ese tema.

¿Aún hay posibilidades de que Hugo Rodallega juegue en América de Cali?

Hugo Rodallega ha reconocido en múltiples oportunidades que uno de sus grandes sueños futbolísticos es jugar en el América de Cali, el equipo del que es hincha. Sin embargo, a pesar de que ha estado dispuesto a facilitar las condiciones para que lo contraten, el club 'escarlata' no se ha decidido por él.

En ese sentido, los panelistas de Zona Libre de Humo le preguntaron si América de Cali aún era un destino soñado para él y su respuesta fue la siguiente:

Yo soy un soñador y los soñadores nunca dejamos de soñar. Siempre lo he dicho, ese es uno de mis sueños y yo estuve totalmente dispuesto para que eso se cumpliera, pero, lamentablemente, no se pudo dar.

"Pero te estoy diciendo que yo no dejo de soñar, interprétalo. Además, el oyente también lo tiene que interpretar", concluyó.