Sorpresa en el FPC: histórico equipo confirmó importante cambio en su identidad

DIM cambió su escudo. Según explicó el club, la decisión de recuperar el escudo tradicional va más allá de un simple cambio visual. La institución considera que este emblema representa una etapa histórica de éxitos y refleja los valores que han acompañado al Medellín desde su fundación.

En el comunicado, el equipo destacó que el regreso de este símbolo también busca darle mayor protagonismo al nombre de Independiente Medellín, reforzando la conexión con la ciudad que ha acompañado al club a lo largo de su historia.

“Volver a las raíces no es mirar atrás, es reconocer quiénes somos para saber hacia dónde vamos. Este escudo representa la grandeza de nuestro origen y el orgullo de representar a una ciudad que vibra con el fútbol más que ninguna otra”, expresó Daniel Ossa, presidente ejecutivo de la institución.

Una apuesta por la identidad y la proyección internacional

Desde la dirigencia explicaron que el cambio también forma parte de una estrategia de fortalecimiento de marca e internacionalización. El objetivo es posicionar al Deportivo Independiente Medellín como un referente de tradición, identidad y autenticidad dentro y fuera de Colombia.

El club aclaró que esta decisión no pretende restarle valor al escudo utilizado durante los últimos años, con el que se conquistaron títulos y se escribieron capítulos importantes de su historia deportiva.

Finalmente, el Medellín invitó a su afición a recibir este nuevo capítulo con orgullo. Para la institución, el escudo representa mucho más que un diseño: simboliza la pasión, el sentido de pertenencia y la historia de un equipo que busca seguir creciendo sin perder de vista sus orígenes.