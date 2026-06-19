CANAL RCN
Deportes

Sorpresa en el FPC: histórico equipo confirmó importante cambio en su identidad

Un histórico equipo del fútbol colombiano confirmó un importante cambio en su identidad visual. Conozca los detalles del anuncio oficial y las razones detrás de esta decisión.

Foto: Independiente Medellín en Instagram.

Noticias RCN

junio 19 de 2026
04:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

DIM cambió su escudo. Según explicó el club, la decisión de recuperar el escudo tradicional va más allá de un simple cambio visual. La institución considera que este emblema representa una etapa histórica de éxitos y refleja los valores que han acompañado al Medellín desde su fundación.

DIM quedó a cinco minutos de clasificarse en Copa Libertadores: agónica derrota ante Estudiantes
RELACIONADO

DIM quedó a cinco minutos de clasificarse en Copa Libertadores: agónica derrota ante Estudiantes

En el comunicado, el equipo destacó que el regreso de este símbolo también busca darle mayor protagonismo al nombre de Independiente Medellín, reforzando la conexión con la ciudad que ha acompañado al club a lo largo de su historia.

“Volver a las raíces no es mirar atrás, es reconocer quiénes somos para saber hacia dónde vamos. Este escudo representa la grandeza de nuestro origen y el orgullo de representar a una ciudad que vibra con el fútbol más que ninguna otra”, expresó Daniel Ossa, presidente ejecutivo de la institución.

Una apuesta por la identidad y la proyección internacional

Desde la dirigencia explicaron que el cambio también forma parte de una estrategia de fortalecimiento de marca e internacionalización. El objetivo es posicionar al Deportivo Independiente Medellín como un referente de tradición, identidad y autenticidad dentro y fuera de Colombia.

Beéle anuncia sorpresa para sus fanáticos en Medellín: ¿cómo hacer parte de la experiencia?
RELACIONADO

Beéle anuncia sorpresa para sus fanáticos en Medellín: ¿cómo hacer parte de la experiencia?

El club aclaró que esta decisión no pretende restarle valor al escudo utilizado durante los últimos años, con el que se conquistaron títulos y se escribieron capítulos importantes de su historia deportiva.

Finalmente, el Medellín invitó a su afición a recibir este nuevo capítulo con orgullo. Para la institución, el escudo representa mucho más que un diseño: simboliza la pasión, el sentido de pertenencia y la historia de un equipo que busca seguir creciendo sin perder de vista sus orígenes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴Brasil vs. Haití: siga en directo la segunda salida de la 'canarinha' en el Mundial

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴Escocia 0 - 1 Marruecos: siga en directo la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026

Selección de Brasil

Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO hoy

Otras Noticias

Santa Marta

Atentado a bala contra concejal de Santa Marta: el blindaje evitó una tragedia

El cabildante José Alfredo Ordóñez fue atacado a tiros mientras se desplazaba por una zona rural de Santa Marta.

Cuidado personal

Trabajar más de 55 horas semanales incrementa en un 35 % el riesgo de accidente cerebrovascular

Investigaciones de la OMS han revelado algunas de las afectaciones a la salud por el exceso de trabajo.

Costa Rica

“Me sentí como en una película”: presidenta de Costa Rica relata evacuación tras explosión

Tecnología

La colombiana Isabel Pulido obtuvo el premio mundial de ciencia de Cartier

Dólar

Dólar en Colombia volvió a caer: este fue el precio con el que cerró hoy, 19 de junio