Beéle anuncia sorpresa para sus fanáticos en Medellín: ¿cómo hacer parte de la experiencia?

Brandon de Jesús López Orozco, más conocido artísticamente como Beéle, ha anunciado una nueva sorpresa tras varios meses de ausencia al cumplir con una apretada agenda en donde se convirtió en el primer cantante en realizar más de cuatro Movistar Arena completos en Bogotá.

Tras las amplias peticiones de sus seguidores por nuevas fechas en otras ciudades del país, el intérprete de ‘Morena’ anunció una nueva sorpresa para sus fanáticos de Medellín que ya han generado amplia expectativa.

¿Beéle regresará a Medellín con su nuevo tour?

La espera terminó para los seguidores de Beéle en Medellín. El artista colombiano confirmó su regreso a la ciudad con el ‘Borondo Tour’, una de las giras más importantes de su carrera al abrir el prerregistro para sus seguidores que quieran acceder de manera anticipada a información exclusiva sobre la venta de entradas.

A través de este prerregistro los fans podrán mantenerse informados antes que nadie sobre fechas de venta, etapas de boletería, localidades disponibles y demás novedades relacionadas con el concierto que se realizará el próximo 28 de noviembre en el Davi Arena de Medellín.

Durante el concierto, todos podrán disfrutar en vivo de algunos de los mayores éxitos de Beéle, canciones que han acumulado millones de reproducciones y se han convertido en favoritas del público en toda Latinoamérica.

Desde hoy, los fanáticos podrán asegurar su lugar entre los primeros en conocer todos los detalles del evento registrándose a través de los canales oficiales.

El prerregistro será la puerta de entrada para quienes no quieran perderse ninguna novedad sobre uno de los conciertos más esperados del año en Medellín.

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Beéle anunció su nueva gira musical por el mundo

Beéle llegará a Medellín en uno de los momentos más destacados de su trayectoria artística. ‘Borondo Tour’ promete una producción de alto nivel, una puesta en escena diseñada para amplificar la energía de sus canciones y un recorrido por los éxitos que lo han consolidado como uno de los artistas colombianos con mayor impacto dentro y fuera del país.

Este nuevo anuncio se une al cartel oficial con el que el barranquillero reveló los países y fechas oficiales que recorrerá a partir del próximo 4 de julio y termina el 31 de octubre del 2026.