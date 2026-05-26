DIM quedó a cinco minutos de clasificarse en Copa Libertadores: agónica derrota ante Estudiantes

Este martes, Independiente Medellín vivió en carne propia la crueldad de perder al último minuto en el Estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, donde se despidió de la CONMEBOL Libertadores tras caer de forma agónica por 1-0 ante Estudiantes de La Plata.

Un gol en tiempo de descuento del mediocampista local Mikel Amondarain destrozó la ilusión del "Poderoso de la Montaña", que se quedó a escasos segundos de sellar su boleto a los octavos de final.

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El partido, correspondiente a la sexta y última fecha del Grupo A, se planteaba como una auténtica final sin margen de error. Al Medellín le bastaba con un empate para asegurar la segunda plaza del grupo por detrás del ya clasificado Flamengo.

Sin embargo, el planteamiento defensivo y la falta de contundencia en las pocas opciones que generó terminaron pasándole una factura demasiado alta al equipo dirigido por Sebastián Botero.

Así fue el gol agónico que sufrió el Medellín

Desde el pitazo inicial del árbitro paraguayo Juan Benítez, Estudiantes asumió el protagonismo del encuentro bajo la presión de su público y la imperiosa obligación de ganar. El conjunto argentino, comandado por Alexander "Cacique" Medina, manejó los hilos del partido con una posesión abrumadora que alcanzó el 72%.

A pesar del dominio del "Pincha", el planteamiento del Medellín lució ordenado en la zona posterior durante gran parte del compromiso. La zaga central y, en especial, el arquero Éder Chaux se vistieron de héroes provisionales. Chaux firmó una noche soberbia bajo los tres palos, ahogando el grito de gol local en múltiples oportunidades. En el primer tiempo, le detuvo un potente remate a Facundo Farías y posteriormente reaccionó de manera providencial ante un cabezazo con sello de gol por parte del experimentado ariete Guido Carrillo.

Por su parte, el DIM apostó exclusivamente a replegar sus líneas y a dañar a través de transiciones rápidas comandadas por Yony González y Francisco Chaverra. No obstante, la desconexión entre el mediocampo y el delantero Francisco Fydriszewski hizo que el ataque colombiano fuera prácticamente inofensivo.

Pasados los 80 minutos, Estudiantes arrinconó por completo al conjunto antioqueño mediante centros laterales y jugadas de balón parado. El cansancio físico empezó a mermar la resistencia del Medellín, que veía cada vez más cerca la línea de meta.

Cuando el reloj marcaba el minuto 90+2 y el banco colombiano ya saboreaba la clasificación, llegó el golpe de gracia. Alexis Castro ejecutó un centro preciso al corazón del área que encontró a Mikel Amondarain. El volante conectó el balón para mandarlo al fondo de la red.

Aunque la acción fue inicialmente anulada por el juez de línea por una supuesta posición adelantada de Carrillo, el VAR intervino de inmediato. Tras una tensa revisión por parte del sistema tecnológico, el colegiado convalidó la anotación, desatando la euforia en territorio platense y el llanto en la delegación colombiana.