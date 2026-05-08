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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay al cierre de la tercera fecha: hay sorpresas

Se terminó la tercera fecha de la Liga BetPlay, con algunos partidos pospuestos, y hay cambios en la tabla de posiciones del campeonato.

América de Cali Once Caldas
FOTO: América de Cali

Ángel Ballén

agosto 05 de 2026
10:30 p. m.
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Este miércoles 5 de agosto, se jugaron dos partidos correspondientes a la tercera fecha del fútbol profesional colombiano, los cuales dieron cierre a esta jornada y que deja algunas sorpresas en la tabla de posiciones del campeonato.

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A primera hora, Internacional de Bogotá logró sumar 3 puntos frente a Jaguares de Córdoba, dejando comprometido al equipo 'felino' en la tabla del descenso. Posteriormente, América de Cali visitó a Once Caldas en Manizales, en uno de los juegos más atractivos de la fecha.

Las sorpresas en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

En primer lugar, es importante señalar que 4 de 10 partidos de la fecha 3 fueron pospuestos, por lo que hay varios equipos que solamente tienen 2 partidos jugados, mientras que Atlético Nacional y Boyacá Chicó solamente tienen un juego disputado.

En cuanto a las posiciones, Llaneros permanece invicto y en uno de los puestos altos de la tabla con dos victorias y un empate, mientras que Junior de Barranquilla, el bicampeón del FPC, está sin puntos y en la zona baja, con dos derrotas en dos juegos disputados.

Así está la tabla de posiciones

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