Íñigo Pérez expresó su malestar ante insistencia de la prensa sobre James Rodríguez: ¿Qué dijo?

El Rayo Vallecano no logró capitalizar su localía y terminó empatando 1-1 contra el Club Deportivo Leganés en un encuentro de LaLiga que dejó un sabor amargo para su técnico, Íñigo Pérez.

A pesar de que el equipo buscaba una victoria que los mantuviera en la pelea por los primeros puestos, el rendimiento colectivo dejó preocupaciones en el banquillo.

Tras el partido, Iñigo Pérez fue contundente al manifestar su insatisfacción.

Ni la primera parte ni la segunda me han dejado satisfecho. La sensación es de gran amargura y me quedo con que debemos mejorar

Pérez también subrayó que el Rayo Vallecano no fue el equipo competitivo que habían sido en otras jornadas, lo que alimenta sus inquietudes de cara a los próximos partidos.

Me preocupo, porque quiero saber el porqué; no son aspectos tácticos ni físicos, me intereso en lo emocional y creo que va un poco por ahí y eso me preocupa.