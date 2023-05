Jugador peruano explotó contra James por lo dicho en entrevista con Noticias RCN

Las declaraciones que entregó James Rodríguez en entrevista con Noticias RCN no cayeron para nada bien en territorio peruano, pues el futbolista colombiano aseguró que el equipo de la banda cruzada no merecía estar en el Mundial por encima de Colombia y tanto la prensa como algunos jugadores de ese país no dudaron en pronunciarse.

Mediante sus redes sociales, Reimond Manco, exjugador de la Selección peruana se pronunció ante las palabras de James Rodríguez y aseguró que para ser mejores, como el colombiano señaló, hay que demostrarlo y Colombia no lo hizo.

Palabras de James contra Perú

“Yo tenía tusa viendo los partidos del Mundial. Veías equipos que no jugaban bien, que te preguntabas cómo llegaron al Mundial. A mí me tocó cuando jugó Perú vs. Australia allá en Catar y yo decía estos dos equipos cómo van a ir a una Copa del Mundo con todo el respeto que se merecen. Perú es un gran equipo, pero nosotros somos mucho mejores y mejores que Australia también”, dijo el cucuteño.

“Son cosas que pasan. Hicimos las cosas mal, hay que decirlo. No puede ser que no metamos goles en siete partidos con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos, tres goles por partido mínimo. Hay que asumir las responsabilidades cada uno y aprender de todas estas cosas”, agregó.

Vea también: James rompió el silencio sobre la goleada frente a Ecuador y de su vínculo con Carlos Queiroz

Después de sus declaraciones en entrevista con este medio, los aficionados de Perú, jugadores y la prensa, se han ido pronunciando, pues vale la pena recordar que ese país derrotó en Barranquilla al combinado tricolor más allá de la supremacía de los colombianos en dicho partido de las Eliminatorias.

“¿Será que Perú hizo más puntos o que, quizás, ganó en Barranquilla? Por favor, para ser mejores, hay que demostrarlo, no hablarlo. Perú ganó por méritos propios jugar el repechaje. Deja de quedarte como en el Mundial Sub-17 al que clasificaste como mejor tercero y no pasaste los octavos”, escribió en sus historias de Instagram al exjugador de Perú.

James se mostró muy dolido por no jugar una nueva Copa del Mundo después de su impresionante participación en Brasil y la regular presentación en Rusia, pero el mediocampista cucuteño ya está preparado mentalmente para lo que serán las Eliminatorias y posible Copa de Estados Unidos 2026.