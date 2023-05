James Rodríguez: “No puede ser que no metamos goles en siete partidos”

James David Rodríguez salió recientemente del Olympiacos y su futuro futbolístico por ahora es incierto. En lo que sí tiene claridad es en lo que ha vivido, entre otros momentos, en la Selección Colombia, donde no jugó lo deseado en el pasado camino hacia Catar 2022. Un camino que no tuvo buen destino. El resultado fue la eliminación, con Reinaldo Rueda como técnico.

¿Problemas con el técnico?

En entrevista exclusiva con Noticias RCN, el mediocampista cucuteño habló sobre el entrenador caleño. “Con ninguno tuve problemas en la Selección Colombia. Después jugué con él cuatro o cinco partidos. Es con el que menos he jugado en la Selección. Con él no pasó absolutamente nada. Me parecía una persona súper buena gente. No era personal”.

Rodríguez explicó: “Para mí es raro estar en el banco, porque yo siempre quiero jugar. El tema es que no soy un buen suplente, porque también quiero jugar, pero si mi compañero está jugando, lo voy a apoyar para que gane. Pero también quiero estar dentro. Soy un mal suplente. Me llevo bien con todos”.

Acerca de no conseguir el objetivo de clasificar a la más reciente Copa del Mundo, James dijo: “Tenía tusa viendo los partidos. Veías equipos que no jugaban bien, qué decías: ‘¿Cómo llegaron al Mundial?’ Es más, a mí me toco en Catar cuando Australia y Perú jugaron el repechaje. Y con el respeto que se merecen, dije: ‘¿Cómo van a clasificar?’ Nosotros éramos mejor equipo”.

¿Arrepentimientos?

“Hicimos las cosas mal. No puede ser que no metamos goles en siete partidos. Con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos o tres goles por partidos”, profundizó.

James David Rodríguez Rubio ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia de la Selección Colombia, con la que fue goleador del Mundial de Brasil 2014, tras el cual fue al Real Madrid, club con el que brilló en su primera temporada. “No me arrepiento de absolutamente nada, ya soy grande”.