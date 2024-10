"James Rodríguez es necesario en el vestuario del Rayo": elogios de Sergio Camello

El sábado pasado, Rayo Vallecano recibió a Alavés para disputar un duelo válido por la fecha 11 de LaLiga 2024/25. Los 'franjorrojos' se impusieron por la mínima gracias a un autogol de Antonio Sivera. Iñigo Pérez no le dio minuto a James Rodríguez y la situación del cucuteño empeora con el paso de las jornadas. Sergio Camello elogió al 'MVP' de la última edición de la Copa América.

Rodríguez Rubio tuvo grandes actuaciones con la Selección Colombia; sin embargo, no ha tenido protagonismo desde su regreso a Madrid. Después de asistir y brillar contra Chile, jugó escasos 26 minutos contra Mallorca y se quedó en el banco de suplentes contra Alavés. Lo mismo le pasó contra Girona.

Pues bien, el 'matagigantes' tiene acción entre semana y el exjugador del Real Madrid espera tener una oportunidad. Rayo visitará a CD Villamuriel por la primera fase de la Copa del Rey.

¿Qué dijo Sergio Camello sobre James Rodríguez?

"Es verdad que dentro de lo que llevamos con James Rodríguez, hemos coincidido poco. Como sabes hay muchos parones de selecciones, no podría hablar con mucha certeza sobre él. Es un jugador que un vestuario como el Rayo necesita. Ya no solo por el nivel que tiene, que no lo voy a descubrir ahora, sino por el liderazgo, por todo lo que ha vivido y por lo que nos puede aportar fuera del campo", empezó diciendo Camello en una conversación con 'As'.

"Ojalá que se adapte lo antes posible porque nos va a dar un salto de calidad grandísimo", concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayo Vallecano, de James Rodríguez?

El próximo martes 29 de octubre, Rayo Vallecano visitará a CD Villamuriel para disputar un duelo correspondiente a la primera fase de la Copa del Rey 2024/25. El compromiso se disputará en el Campo Municipal 'Rafael Vázquez Sedano' y arrancará a la 1:00 p. m. (hora de Colombia). Se espera que Pérez le dé rodaje a Rodríguez en este compromiso.