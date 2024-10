Vinicius ya se veía ganador del Balón de Oro: se lo presumió a Gavi durante El Clásico

El sábado pasado, Real Madrid recibió a Barcelona para disputar un duelo correspondiente a la fecha 11 de LaLiga 2024/25. Los dirigidos por Carlo Ancelotti sufrieron una dolorosa goleada en el Santiago Bernabéu y perdieron mucho terreno con el conjunto 'blaugrana'. Vinicius Júnior no brilló en El Clásico y tuvo un nuevo encontronazo con Gavi.

'Vini', quien venía de anotarle un triplete a Borussia Dortmund por la Champions League, no pudo destacarse contra la escuadra de Hansi Flick. Con goles de Robert Lewandowski (2), Lamine Yamal y Raphinha amargaron a la afición local. Los 'culers' llegaron a 30 puntos y ya le llevan seis unidades al campeón defensor.

Al minuto 87', cuando Raphael Dias Belloli ya había establecido el 0-4, entró Gavi en reemplazo de Pedri. Pablo Martín Páez Gavira, quien se recuperó de una grave lesión, pudo ver acción en el duelo más atractivo del balompié ibérico. Al 90', vio la tarjeta amarilla luego de un forcejeo con el extremo brasileño.

Vinicius cantó victoria antes de tiempo y presumió de un inexistente Balón de Oro

El mediocampista español, de escasos 20 años, le levantó cuatro dedos para recordarle el marcador. "Sí, sí, pero el lunes me voy a por el Balón de Oro", le respondió el futbolista surgido en Flamengo. Pues bien, 'Vini' celebró antes de tiempo y no recibiría el galardón que entrega France Football. Rodri lo habría superado en las votaciones, razón por la cual la delegación 'blanca' no se trasladará a París.

"No está previsto que ningún representante del Real Madrid viaje a París esta noche. Esta es la decisión del club después de que Vinicius Jr fuera consciente de que no ganará el Balón de Oro, como dijo

Fabrice Hawkin", así lo confirmó Fabrizio Romano en su cuenta de 'X'.

Pues bien, en redes empezó a circular esta frase de la estrella del Real Madrid.

Así fue el encontronazo entre Vinicius y Gavi: en video