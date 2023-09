Amaranto Perea habla claro y reveló queja en Fifa por mal estado de la cancha de Chile

La victoria contra Venezuela fue importante para ratificar el buen trabajo que había mostrado el proceso al mando de Néstor Lorenzo en los amistosos, pero no ya la Selección Colombia pasó la página y piensa en Chile, un duro rival.

No hay margen de error y eso los jugadores lo saben tras el mal trago vivido en la eliminatoria pasada. Ganar es una obligación para no quedarse por fuera de nuevo de un Mundial y eso lo sabe muy bien el cuerpo técnico, que ha impreso ese sello ganador en cada partido.

Amaranto Perea analiza a Chile

A pesar de las buenas sensaciones que dejó el triunfo contra Venezuela, Chile es otra historia. Otra clase de jugadores, otro estadio, otro contexto. De eso es consiente Amaranto Perea, que en rueda de prensa aseguró que ya tienen bien estudiada a la 'roja' y saben lo que se van a encontrar, por lo que han trabajado según esas falencias que le han visto.

"Cada partido es un escenario distinto. (Contra Venezuela) no estuvimos precisos con la pelota, no circulamos bien; contra Chile va a ser distinto, van a salir más al ataque y vamos a encontrar más espacios, pero acertar en los movimientos y la precisión será la clave para tener la mejora que tuvimos en el segundo tiempo", aseguró.

La identidad de juego independiente del rival ha sido la impronta del ciclo Lorenzo en la Selección Colombia. Aunque haya existido variaciones en el esquema, las formas se mantienen y esa ha sido la clave para mantener un invicto de nueve partidos.

"Destacó mucho. En estos partidos hemos sabido adaptarnos a los diferentes sistemas y rivales. Hemos tenido flexibilidad, en el mismo partido hemos tenido que modificar, habla de la inteligencia, más allá del plan, ellos han sido capaces de absorber la información y poder sacar partidos complejos adelante. Mañana ellos saldrán de una manera, pero por ahí modifican y tendremos que adaptarnos", expresó Perea.

Siguiendo esa línea, Amaranto rescató que por esa misma idea táctica es que los cambios de jugadores no afectan mucho. Se ha construido un equipo a base de juego y no solo de virtudes individuales, lo que ha hecho ver una Selección Colombia bastante fuerte en pocos meses.

"Hemos intentado consolidar un grupo y es difícil garantizar que el mismo once repita, depende de muchos aspectos. Hay pequeños detalles que pueden hacernos cambiar un jugador o no. Independientemente si jugó bien. A veces se piensa que los cambios son por cómo jugo el jugador, y a veces es por características del rival. Grandes cambios no va a haber. Hasta última hora decidiremos detalles", apuntó.

Perea y la queja por mal estado de la cancha

Amaranto Perea también habló de la polémica del día, y es el mal estado de la cancha del estadio Monumental de Santiago para el partido de este martes. Aseguró que desde la Federación Colombiana de Fútbol ya se comunicaron con Fifa y Conmebol para manifestar una queja formal por los riesgos que esto puede acarrear en la salud de los futbolistas.

"Quiero expresar la preocupación que tenemos por el estado de la cancha, no genera garantías para una competencia como esta, para nosotros y para ellos, nos preocupa la integridad de todos. Ya nuestra Federación se comunicó a FIFA y Conmebol expresando su preocupación. Nosotros intentaremos adaptarnos a la cancha... Es un estado de preocupación que los chilenos también deben tener. Hemos visto la cancha y es un riesgo. Queremos que haya garantías para todos los futbolistas", lanzó.

El partido entre Colombia y Chile se jugará este martes 12 de septiembre a las 7:30 p.m. y lo podrá ver por la señal en vivo del Canal RCN y el canalrcn.com.