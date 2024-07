James Rodríguez, Iván Ramiro Córdoba y Arturo Segovia, los capitanes finalistas de Copa América

Este miércoles 10 de julio, la Selección Colombia se instaló en la final de la Copa América 2024 luego de dejar a Uruguay en el camino. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se verán las caras con Argentina el próximo domingo en el Hard Rock Stadium (Miami, Florida) para definir al campeón de la edición 48 del certamen que organiza la Conmebol. James Rodríguez ejerció una gran labor como capitán y lideró a la 'tricolor' hasta la instancia definitoria.

Rodríguez se convirtió en el tercer capitán 'cafetero' que lleva a Colombia a la final del certamen más antiguo del mundo a nivel de selecciones. El primero en hacerlo fue Arturo Segovia, un recordado defensor nacido en Soledad, quien fue protagonista en la Copa América 1975. El 'Brujo', considerado como uno de los mejores laterales en la historia de nuestro país, guio a una gran camada de jugadores.

Después de cinco eliminaciones consecutivas en primera ronda (1945, 1947, 1949, 1957 y 1963), Colombia protagonizó una gran actuación en 1975. Efraín 'El Caimán' Sánchez comandó a una nómina estelar, conformada por futbolistas de la talla de Segovia, Pedro Zape, José 'El Boricua' Zárate, Alfonso Cañón, Ponciano Castro, Eduardo Retat, Diego Umaña, Fernando Castro, José Ernesto Díaz, Willington Ortiz, Nelson Silva Pacheco y Hugo Horacio Lóndero, quien por muchos años fue el goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano.

Segovia atravesaba un gran momento deportivo en Millonarios, cuando Sánchez le dio la cinta de capitán. Recordemos que el lateral atlanticense ganó dos ligas (1972 y 1978), fue capitán y disputó 313 partidos. Antes de llegar al 'embajador', había brillado con el 'Soledeño' tuvo notables pasos por Deportes Tolima (153 PJ), Junior de Barranquilla (208) y América de Cali (38).

Pues bien, Colombia brilló en la fase de grupos, compartiendo zona con Paraguay y Ecuador. Logró el puntaje perfecto y solo recibió un gol en los cuatro partidos disputados (anotó siete). En semifinales dio el 'golpe' y eliminó a Uruguay, que para ese entonces ya había ganado 11 ediciones de la Copa América. Se impuso por 3-0 en El Campín y fue superada por la mínima (1-0) en el Centenario.

En la final, la 'tricolor' disputó una serie contra Perú, que venía de eliminar a Brasil por un sorteo. Ganó 1-0 en el 'coloso de la 57'; sin embargo, perdió 1-0 en Lima. Todo se definió en un duelo en Caracas y la 'rojiblanca' dio la vuelta olímpica gracias a un solitario gol de Hugo Sotil. Segovia y Colombia lideraron la que fue por 26 años la mejor actuación de la 'amarilla' en el torneo en cuestión.

RELACIONADO Los jugadores de Argentina que buscan su primera Copa América tras clasificar a la final

Iván Ramiro Córdoba llevó a Colombia a la gloria

Después de nueve ediciones, tres medallas de bronce (1987, 1993 y 1995) y un cuarto lugar (1991), Colombia volvió a la final de una Copa América. En 2001, el certamen se llevó a cabo en nuestro país y los dirigidos por Francisco Maturana se instalaron en la final luego de conseguir cinco triunfos (2-0 vs. Venezuela, 1-0 vs. Ecuador y 2-0 vs. Chile, en fase de grupos; 3-0 vs. Perú en cuartos de final; 2-0 vs. Honduras en semifinal).

Con seis goles de Víctor Hugo Aristizábal, cuatro vallas invictas de Óscar Córdoba y una de Miguel Calero, así como una gran capitanía de Iván Ramiro Córdoba, los locales se enfrentaron a México en la gran final. El mítico zaguero antiqueño, quien ya llevaba una temporada defendiendo la camiseta del Inter de Milán, anotó el gol del título y desató el júbilo en El Campín. Su anotación al 65' quedó inmortalizada y lo 'catapultó' a una histórica carrera en la Serie A.

James Rodríguez, el heredero: el cucuteño brilló en la Copa América 2024

Rodríguez Rubio, quien llegó a territorio estadounidense con poco rodaje en São Paulo, se inspiró en cada uno de los partidos y llevó a Colombia a la gran final. Antes de debutar en la edición 48 de la Copa América, el exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich llegó a 100 partidos con la 'amarilla'.

En su debut, el '10' se reportó con dos asistencias (a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma) para vencer 2-1 a Paraguay. Contra Costa Rica, habilitó a Jhon Córdoba para decretar el 3-0 en el State Farm Stadium. Jugó un gran partido en el empate (1-1) contra Brasil y reapareció en cuartos de final, con dos asistencias y una anotación vs. Panamá. En las semifinales contra los 'charrúas' volvió a ser figura (dio la asistencia a Jefferson Lerma) y ahora se alista para enfrentar a Argentina.