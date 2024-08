"James Rodríguez no estuvo en corazón y alma": ídolo de São Paulo

James Rodríguez dio mucho de qué hablar luego de la Copa América 2024. Por una parte, fue elegido el 'Jugador Más Valioso' del certamen que organiza la Conmebol; sin embargo, después de la final contra Argentina rescindió contrato con São Paulo y todavía no encuentra un equipo que le 'abra las puertas'. Diego Lugano, ídolo del 'soberano' habló del volante cucuteño.

Rodríguez Rubio tuvo un paso decepcionante por el Morumbi. Su llegada generó gran expectativa entre la afición del 'tricolor paulista'; no obstante, no pudo brillar con el equipo brasileño y se hizo notar por sus desencuentros con los entrenadores que tuvo. El exjugador del Real Madrid no vio acción en las conquistas de la Copa de Brasil y Supercopa; mientras que falló un penalti decisivo en la última edición de la Copa Sudamericana.

A lo largo de un año, disputó escasos 22 partidos (969' minutos), en los cuales se reportó con dos goles y cuatro asistencias. La situación del Rodríguez empeoró tras la partida de Dorival Júnior a la Selección de Brasil. No tuvo rodaje con Thiago Carpini y con Luis Zubeldía, quien lo usó en tan solo 6' minutos. Pues bien, tras su brillante Copa América decidió despedirse de los 'brancos'.

¿Qué dijo Diego Lugano sobre James Rodríguez?

Lugano, un recordado central uruguayo, habló del paso de Rodríguez por São Paulo. "El (James) firmó contrato, entró su cuerpo, pero no en corazón y alma. Cosas personales", afirmó el excapitán de la 'celeste', en una conversación con 'ESPN Brasil'. Cabe resaltar que 'Tota' disputó más de 130 partidos con la escuadra brasileña, fue campeón de la Copa Libertadores 2005 y del Mundial de Clubes del mismo año.

Lucas Moura, excompañero del nortesantandereano, también habló del '10' de la 'amarilla'. “No, no, era un chico súper genial, educado. Tal vez (Sao Paulo) no fue como él imaginaba", dijo el futbolista con pasado en Tottenham y PSG.

James Rodríguez y una 'batalla' contra el tiempo

Se filtraron rumores sobre una posible llegada a Lazio, Celta de Vigo y Rayo Vallecano, pero ninguna negociación se ha materializado. El próximo 6 de septiembre, la Selección Colombia visitará a su similar de Perú para retornar a las Eliminatorias Sudamericanas y el jugador surgido en Envigado sigue sin equipo.