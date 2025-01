¿James Rodríguez será el dueño de los penaltis en Club León tras lo ocurrido vs. Chivas? Berizzo rompió el silencio

El Club León, en el que James Rodríguez viene siendo titular y portando la banda de capitán, enfrentó el martes 28 de enero a Chivas de Guadalajara y lo venció 2-1 en el Estadio León. De esa manera, hasta el momento, ha sumado los nueve puntos posibles.

La escuadra 'fiera' comenzó ganando al minuto 15, pero Chivas de Guadalajara volvió a poner el encuentro en 'tablas' al 43. Posteriormente, el Club León tuvo un penalti a favor al minuto 61, pero el argentino Adonis Frías se resbaló durante el cobro y el arquero Raúl Rangel lo atacó.

Sin embargo, cinco minutos después, James David Rodríguez inició una jugada, Jhonder Cádiz la finalizó y el Club León puso el 2-1 definitivo.

Pero, a pesar de la victoria, el penalti errado no fue olvidado por la prensa mexicana y se convirtió en uno de los temas de conversación durante la rueda de prensa. Por lo tanto, Eduardo Berizzo aclaró por qué James Rodríguez no cobró vs. Chivas y quién será el encargado principal de ahora en adelante.

¿James Rodríguez pateará los penaltis del Club León de ahora en adelante?

"Creo que el cobrador uno, pensando en James, le otorgó la posibilidad a Adonis, que también es un cobrador de penales muy bueno. Me parece que se resbaló, no tengo muy presente la jugada porque casi que ni miro. Pero, supongo, todavía sin hablar con ellos, que James se lo cedió y el otro día en Guadalajara lo había metido", explicó Eduardo Berizzo sobre lo ocurrido.

De esa manera, confirmó que el '10' colombiano es el candidato principal para tomar el balón cuando le piten un penalti a favor al Club León. Sin embargo, el director técnico argentino dejó abierta la posibilidad para que entre los jugadores continúen acordando dentro de la cancha quién asume un determinado cobro.

"Los penales solo los fallan los que los patean y cualquier tirador, por más bueno que sea, puede hacerlo. Ojalá corrijamos para que nos permitan cerrar los partidos antes", concluyó Eduardo Berizzo.

¿Cuáles son los próximos tres partidos para el Club León de James Rodríguez?

El Club León, que ha ganado sus tres partidos jugados en la Liga MX, volverá a tener actividad el viernes 31 de enero, vs. Mazatlán, a las 8:00 de la noche de Colombia. Este encuentro se disputará en el estadio El Encanto.

Posteriormente, la escuadra dirigida por Eduardo Berizzo se verá frente a frente con Pachuca el 5 de febrero, a las 9:00 de la noche de Colombia. Además, tres días después, a las 8:00 de la noche, recibirá en condición de local a Toluca.