¡Bombazo en Brasil! Un grande de ese país tendría negociaciones con James Rodríguez

Mucho se ha hablado en los últimos días acerca del futuro de James Rodríguez. Como ocurría en Europa en cada final de temporada, su situación es toda una incertidumbre y todavía no hay certezas de lo que ocurrirá el siguiente semestre.

Este miércoles termina el Brasileirao con una campaña discreta del Sao Paulo en la que lo único que lo salve es el haber conseguido el título de la Copa de Brasil que lo clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Contra Flamengo, el equipo cerrará el 2023 y lo más seguro es que no cuente con el volante colombiano, quien se sigue recuperando de una leve lesión.

Así como Sao Paulo, los primeros seis meses de James en el fútbol brasilero ha sido de cal y arena. Recién en los últimos partidos se asentó como titular, pero ha sido criticado por no mostrar el mismo nivel altísimo que ha tenido recientemente en Selección Colombia. Por eso, no sería una sorpresa que termine cambiando de equipo anticipadamente.

Es más, este fin de semana, durante una transmisión en vivo, Rodríguez fue cuestionado sobre lo que pasará con su carrera en 2024 y aseguró que no tiene definida su continuidad en Sao Paulo, a pesar de que todavía tiene contrato vigente y dejó entrever que lo más probable es probar un nuevo aire.

"Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo. Si quedarse o no", declaró.

Fluminense estaría detrás de James Rodríguez

Y es que tal parece que esas palabras de James Rodríguez vienen justificadas con una realidad. Su futuro parece estar más afuera que adentro del 'tricolor paulista' y tanto sería así que ya tendría negociaciones con otro club de Brasil.

Se trata ni más ni menos que de Fluminense, que en su objetivo de retener el título de Copa Libertadores en 2024 quiere armar una plantilla de lujo, sumando a todos los cracks que tiene hoy. Y uno de los apuntados para reforzar el equipo sería el volante cucuteño, quien sería un pedido expreso del entrenador Fernando Diniz.

"Fluminense ya inició contactos con el mediocampista James Rodríguez, quien deja Sao Paulo. El jugador fue solicitado por el técnico Fernando Diniz y también pasó el escrutinio de Marcelo, quien cuenta a James como uno de sus mejores amigos", reveló el periodista Oswaldo Araujo, que sigue al detalle la actualidad del 'Fluzao'.

🚨EXCLUSIVA🚨



Fluminense ja iniciou os contatos com o meia James Rodríguez, que está de saída do São Paulo.



O jogador é pedido do técnico Fernando Diniz e também passou pelo crivo de Marcelo, quem tem James como um de seus melhores amigos.



E ai, tricolor, gostou? 🇮🇹⌛️ pic.twitter.com/jIXyhyrCUx — Oswaldo Araujo (@OswaldoAraujoRj) December 2, 2023

James, la fórmula de Fluminense para retener a Jhon Arias

Araujo agregó que otra intención del club con la contratación de James sería convencer a Jhon Arias de quedarse al menos una temporada más. Ambos han construido una gran amistad en Selección Colombia y jugar ahora juntos a nivel de clubes lo emocionaría al extremo chocoano.