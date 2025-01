James Rodríguez ya empezó a vender camisetas de Junior: insólita foto

James Rodríguez estaría viajando a Colombia para reunirse con las directivas del Junior de Barranquilla. El volante cucuteño, de 33 años, está cerca de llegar a un acuerdo con el cuadro atlanticense y la afición del 'tiburón' está expectante al desenvolvimiento de las conversaciones. Es tal el furor en la 'Arenosa', que ya están vendiendo camisetas del 'rojiblanco' con el nombre del capitán de la Selección Colombia.

Rodríguez Rubio volvería al balompié colombiano después de 16 años en el extranjero. Después de brillar con Envigado, fue fichado por Banfield, club con el cual conquistó Primera División de Argentina A-2009. Su notable rendimiento con el 'taladro' le permitió dar el salto a Europa, continente en el cual defendió las camisetas de Porto, AS Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich y Everton.

En este tiempo conquistó una gran cantidad de títulos, incluyendo dos ediciones de la Champions League, del Mundial de Clubes, la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, el Premio Puskás, varias ligas, etc. Tuvo pasos en falso por Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo y, más recientemente, Rayo Vallecano. Jugó escasos siete partidos con el club madrileño antes de rescindir su contrato.

James Rodríguez y su situación con el Junior de Barranquilla

El mediocampista nortesantandereano estuvo presente en el partido entre Colombia y Uzbekistán por la Kings League World Cup Nations. A pesar de que erró un penalti, los comandos por Sergio Verdirame se impusieron por 6-1 y avanzaron a las semifinales. Rodríguez reveló que viajará a territorio nacional: "No, no, yo me tengo que ir mañana (jueves) a Colombia", dijo.

Pues bien, todo se definirá en Medellín, ciudad que albergará el encuentro entre el '10' y Fuad Char. "El círculo de James Rodríguez (33) se molestó mucho con Fuad Char por haber expuesto detalles de la negociación como fechas de viaje y el salario que Junior le daría. Me confirman que la negociación sigue y que ahora serán más herméticos con la información", informó Pipe Sierra en su cuenta de 'X'.

James Rodríguez y su camiseta de Junior