Jefferson Lerma tiene sed de gloria con Colombia: "Tenemos para competirle a cualquiera"

Jefferson Lerma fue uno de los futbolistas 'cafeteros' con mejor rendimiento en el 2024. El experimentado volante vallecaucano, de 30 años, se convirtió en el equilibrio del mediocampo de la Selección Colombia. A pesar de que sufrió lesiones, también fue protagonista con el Crystal Palace. Pues bien, el versátil volante habló de la 'tricolor' y su futuro cercano.

Lerma se convirtió en el hombre de confianza de Néstor Lorenzo. Actualmente, conforma una notable dupla con Richard Ríos y espera seguir consolidándola de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Después de perderse la Copa América 2021 por una "situación personal", fue una de las grandes figuras en la última edición del certamen que organiza Conmebol. Anotó el gol con el cual Colombia venció a Uruguay y avanzó a la gran final.

El exjugador de Levante y Bournemouth reconoció el 'bajón' que atravesó recientemente la Selección Colombia; sin embargo, está convencido de que se levantará y competirá para ser protagonista en la próxima cita orbital.

Jefferson Lerma habló de sus ausencias en la Selección Colombia

"Son momentos, son momentos en los cuales mis compañeros no pudieron obtener buenos resultados, entonces ahí viene todo ese 'boom' de que 'Jefferson Lerma hace falta en ese grupo', pero tampoco hay que olvidar que hace dos años y medio, o antes del proceso de Néstor Lorenzo, la gente no quería que yo estuviera en la Selección. Entonces, son cosas, son puntos y son momentos", empezó diciendo el volante nacido en El Cerrito, en una conversación con 'Sportscenter'.

Jefferson Lerma defendió a sus compañeros de la 'tricolor'

"Estoy con mis compañeros y me quedo con lo bueno de todo lo hecho durante este proceso. Creo que fueron muchos partidos donde la Selección Colombia estuvo a la altura, evidentemente si yo jugaba o no. Contra Brasil, por ejemplo, no fui titular en Barranquilla, pero hicimos un buen partido y tuvimos la capacidad de estar a la altura del compromiso", agregó el jugador formado en Atlético Huila.

"Lastimosamente, estos partidos no fueron los que queríamos, pero ya mañana sale el sol y continuaremos batallando. Lo que sí hay que marcar es que hay jugadores para competir a la altura de cualquier selección", concluyó.