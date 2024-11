Novedades sobre el estado de salud de Jefferson Lerma e incertidumbre por Daniel Muñoz

Jefferson Lerma no pudo estar presente en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y el mediocampo de la Selección Colombia se vio desbalanceado sin el jugador del Crystal Palace. Oliver Glasner, entrenador de las 'águilas', dio información relevante sobre el estado físico del volante nacido en El Cerrito.

El futbolista vallecaucano sufrió una rotura entre cuatro y cinco centímetros en uno de sus isquiotibiales durante el partido contra Tottenham. Al minuto 22', Will Hughes tuvo que reemplazar al canterano de Atlético Huila y, de inmediato, se 'encendieron las alarmas' entre el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. Lerma integra la columna vertebral del estratega argentino.

Juan Camilo Portilla fue su reemplazante en Montevideo y Barranquilla. A pesar de que protagonizó buenas actuaciones, cometió errores graves y no pudo brindar el orden requerido para tan difíciles compromisos. Pues bien, Glasner reveló que Lerma está listo para volver al terreno de juego luego de haberse perdido los partidos contra Wolves y Fulham.

Por su parte, Daniel Muñoz se reincorporó al equipo londinense luego de cumplir con sus responsabilidades con Colombia. Su presencia contra el Aston Villa, de Jhon Jáder Durán, no está garantizada.

Buenas noticias sobre Jefferson Lerma

"Will Hughes está de vuelta tras su suspensión. Chris Richards también está en el equipo, por lo que está disponible. Jefferson Lerma está de vuelta y disponible. Cheick Doucouré está listo para comenzar después de dos semanas de muy buen entrenamiento. A Ebere Eze le gustaría participar en el partido de mañana, pero he tomado la decisión de no llevarlo con nosotros a Villa", empezó diciendo Glasner.

Oliver Glasner habló de Daniel Muñoz

"Esta semana todavía éramos un grupo pequeño debido a algunas lesiones y los jugadores internacionales -Daniel Muñoz sólo entrenó dos días con nosotros después de jugar dos partidos con Colombia-, pero fue bueno. Fue una buena semana, con buena intensidad. Hoy vamos a Villa y sabemos que nos faltan algunos jugadores, especialmente jugadores de ataque", agregó el entrenador austriaco.