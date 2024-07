Jefferson Lerma confesó su amor profundo por importante equipo del fútbol colombiano

Uno de los jugadores que se ha robado el corazón de todos los colombianos es Jefferson Lerma, quien tuvo una destacable presentación en la Copa América, además de ser el encargado de anotar el gol que le dio a la Selección Colombia el tiquete directo para jugar la final del torneo contra la Selección Argentina.

Tras su excelente presentación en la Copa América, Jefferson Lerma se encuentra en una corta temporada de vacaciones, donde aprovechó la oportunidad para hablar con varios medios nacionales y dejó algunas declaraciones que han comenzado a tomar relevancia en todo Colombia.

Jefferson Lerma mostró su amor profundo por el América de Cali

En conversaciones con el diario AS, Jefferson Lerma mostró su amor profundo por el América de Cali, dejando claro que es el equipo del cual es hincha y en que le gustaría terminar su carrera profesional, aunque no niega que también le gustaría devolver el agradecimiento al Atlético Huila por darle la oportunidad en el FPC.

“En dos equipos me gustaría volver, o retirarme, el América de Cali porque soy muy hincha del América, entonces me gustaría tener esa sensación de hincha a jugador del equipo de mis amores, pero también tengo demasiada gratitud por el Huila porque fue el que me dio la oportunidad y me lanzó a nivel global y sé lo felices que están de que haya salido de allá, siempre me han apoyado y eso ha sido muy bonito para mí”, declaró el volante.

RELACIONADO Jefferson Lerma empujó a João Gomes y recibió dura sanción en la Copa América 2024

Además, dejó claro que ha tenido una buena comunicación con la dirigencia del América de Cali, quienes han tenido algunos actos especiales con el volante, quien afirmó que ya tuvo conversaciones con Tulio Gómez para poder llegar a un acuerdo en un futuro.

“Ahora mismo no, pero él ya lo sabe, lo tiene claro que quiero estar ahí en algún momento de mi vida e incluso enviaron dos camisas del América una a Estados Unidos y otra a mi casa y la verdad es que lo valoro mucho y ojalá en el camino nos encontremos (…) Ya veremos que pueda pasar, la ruleta es redonda y los anhelos están en esos dos equipos, pero el abanico está abierto”, afirmó Lerma.

Jefferson Lerma y su actuación en la Copa América

Por último, Jefferson Lerma hizo referencia a lo que fue su presentación en la Copa América, afirmando que ha sido su mejor momento en el equipo nacional, lastimosamente, no se pudo llegar al objetivo.

“Dependiendo el momento en el que se mire. Yo me siento una persona muy bendecida, pero sí, en la Selección creo que sí ha sido el mejor momento que he podido vivir, hice cosas importantes, pero aparte en el sector del club ha sido totalmente diferente. Estoy lleno de ilusión y de fe y gracias a Dios llegamos en un gran nivel. Miraremos de cara al futuro mantener esa línea”, finalizó.