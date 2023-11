¿Se acerca un adiós inesperado? Jugador de Nacional confesó que pensó en retirarse

Dentro de Atlético Nacional se vivió con emoción, pero también con rabia la celebración del título de Copa BetPlay contra Millonarios. Ganarle al acérrimo rival era lo que necesitaba este grupo de jugadores para quitarse de encima la oleada de críticas que les ha caído durante el último año, en especial después de haber perdido la final de liga en el semestre pasado contra el mismo rival.

Los jugadores se sacaron una espinita necesaria para demostrar toda su calidad y también para respaldar al proceso de Jhon Jairo Bodmer, quien le ha dado la confianza a muchos de los futbolistas que no venían sumando muchos minutos en el semestre, pero que ahora se han ganado un lugar con buenas actuaciones.

Uno de los más cuestionados por su nivel en todo el año ha sido Jhon Duque, quien quizás fue el jugador de Nacional que más celebró el título contra Millonarios por su pasado en el cuadro 'embajador' y por todos los comentarios que ha recibido por parte de la hinchada, que en su momento llegó a considerarlo como un referente.

Jhon Duque pensó en el retiro del fútbol

El rendimiento del centrocampista también se ha visto afectado por una conocida lesión de tobillo que ha arrastrado con mucho dolor desde el año pasado. En septiembre de 2022, Duque se sometió a una cirugía y fue baja por tres meses.

Sin embargo, el dolor persistió durante este año y eso llevó a que Jhon Duque repensara su continuidad en el fútbol. Como una bomba cayó en la hinchada de Nacional la revelación que hizo el jugador después de la final, asegurando que el retiro del profesionalismo se le pasó por la cabeza en varias oportunidades y que inclusive todavía no lo descarta.

"Hace varios meses vengo cargando una dolencia en el tobillo, hace meses que tengo esa molestia, en algún momento pensé en retirarme pero no sé todavía", dijo en diálogo de Win Sports.

El dolor que arrastra Duque sería tan complejo que incluso una nueva cirugía no sería tan beneficiosa. Aunque es una opción, el 'ingeniero' parece no estar muy convencido de pasar por el quirófano de nuevo y de no hacerlo, la posibilidad del retiro cobraría más fuerza.

"No sé si operarme, no sé qué venga, pero hoy estoy acá celebrando un título, sabía que Dios no me iba a dejar", concluyó, con mucha emoción en su rostro.

¿Qué pasará con Jhon Duque en 2024?

Esto pondría en el limbo total la continuidad de Jhon Duque en Atlético Nacional. Pues su vínculo termina el próximo 31 de diciembre y según el propio jugador lo reveló hace un mes, todavía no se han dado acercamientos para renovar. De no seguir en el 'verdolaga', su dilema a sus 31 años de edad sería si continuar su carrera en otro lado o ponerle punto final.