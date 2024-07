Jhon Duque en carpeta de uno de los equipos de Bogotá: ya habrían iniciado contacto

Una sorpresiva noticia se dio a conocer en las últimas horas, pues en medio del mercado de fichajes se conoció que Jhon Duque, volante bogotano, rescindió su contrato con Atlético Nacional y todo parece indicar que podría aterrizar en uno de los clubes más representativos de la capital de la República.

A pesar de que Jhon Duque tenía seis meses más de contrato con Atlético Nacional, el entorno del jugador tomó la decisión de rescindir su vínculo con el equipo antioqueño, que al parecer no lo iba a tener en cuenta para este semestre, teniendo en cuenta los refuerzos que llegaron en esa posición en la escuadra antioqueña.

Jhon Duque en carpeta de Independiente Santa Fe

Ante la sorpresiva noticia, varios equipos del fútbol colombiano comenzaron a indagar sobre el futuro del volante, haciendo que su nombre se comenzara a escuchar por las oficinas de Independiente Santa Fe, equipo que preguntó por el bogotano en el anterior mercado de fichajes y que haría un esfuerzo para quedarse con los servicios del jugador.

Según pudo conocer Noticias RCN, Jhon Duque estaría entre la carpeta de Independiente Santa Fe para esta temporada. Sin embargo, se conoció que hasta el momento la junta directiva del cuadro cardenal todavía no le ha presentado una oferta formal al jugador, quien también tendría el interés de otro equipo del FPC.

Cabe mencionar que el otro equipo que ha mostrado interés por Jhon Duque es el Deportes Tolima, que tendría al volante en carpeta para que llegue al equipo de David González, que le gustaría tener al bogotano dentro de sus filas.

Mensaje de despedida de Jhon Duque a Atlético Nacional

En medio de la noticia, Jhon Duque aprovechó la oportunidad por medio de las redes sociales para agradecer a los hinchas de Atlético Nacional por el cariño demostrado durante su estadía en la ciudad de Medellín, onde logró obtener tres títulos y dejar una huella entre la institución antioqueña.

“Gracias, Atlético Nacional, gracias Medallo. Acá fui muy feliz. Gracias Dios porque cuando me sentí más débil y más vulnerable tú me hiciste más fuerte. Me voy con tres títulos, 🏆🏆🏆 momentos inolvidables y un corazón que ustedes llenaron de amor”, aseguró el volante.