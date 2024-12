"Solo me falta la Copa Libertadores": Jorge Luis Pinto, tras ganar la Gran Final con Unión Magdalena

El sábado pasado, Unión Magdalena aseguró su ascenso a la Liga BetPlay luego de vencer a Llaneros FC en la tanda de penaltis. El 'ciclón bananero' se impuso por la tanda de penaltis (4-2) luego de haber igualado 1-1 en el marcador global. Jorge Luis Pinto amplió su palmarés y le extendió su gratitud a los jugadores, quienes protagonizaron un segundo semestre impecable.

Pinto llegó a la escuadra samaria para reemplazar a Álvaro Hernández. Unión Magdalena había quedado 'ad portas' de disputar la final del Torneo BetPlay 2024-II, pues sumó los mismos puntos (11) que los 'indomables' en el Grupo B de los cuadrangulares semifinales; sin embargo, los metenses tenían mejor diferencia de gol.

El DT nacido en San Gil, de 71 años, logró motivar al grupo, que fue primero en el 'todos contra todos'. Ganó el Grupo A de los cuadrangulares y clasificó a la final, en la cual venció 5-1 a Llaneros. Volvieron a enfrentar al equipo de Pedro Depablos en la 'Gran Final' y consiguieron su tiquete a Primera. Pinto habló del grupo y de sus máximos sueños.

Jorge Luis Pinto y su felicidad tras ascender a Unión Magdalena

"Me siento contento y feliz. Fue un trabajo arduo, duro. Fueron casi seis meses donde implantamos una forma de trabajo, una exigencia. Felizmente dieron los resultados. Lógico, también feliz porque los muchachos entendieron que el sacrificio, la exigencia y ese orden táctico se necesitaba para poder triunfar y lo logramos. A ellos muchas gracias, que se entregaron con el corazón. Aquí estamos, ganadores", empezó diciendo Pinto, luego de la Gran Final.

Jorge Luis Pinto sueña con la Copa Libertadores

"He tenido la felicidad de ganar en reservas, en el torneo nacional, en Olímpicos cuarto puesto, en el Mundial quinto lugar, en los países donde he ido (en Centroamérica tres veces invicto). Estoy feliz de haber cumplido con la Segunda Categoría, que no es fácil; es exigente y dura. Felizmente puedo decir que he ganado en todas las categorías, me hace falta la Copa Libertadores, Dios quiera se dé o no algún día", concluyó el DT santandereano.