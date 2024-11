Juan Carlos Osorio envió mensaje contundente para Efraín Juárez y sus provocaciones

En los últimos días se ha desatado una ola de críticas hacia el entrenador mexicano Efraín Juárez, quien dirige actualmente a Atlético Nacional, y quien ha dado mucho de qué hablar tras sus polémicos gestos de celebración, tanto en Copa BetPlay, como en la Liga y el caso llegó hasta su país natal, donde el colombiano Juan Carlos Osorio se pronunció y le envió un contundente mensaje de reflexión.

Juárez fue sancionado en primera instancia por las autoridades de Medellín y no podrá ingresar a los estadios de Colombia durante tres años debido a unos gestos provocadores en el clásico paisa contra la afición de Independiente Medellín, sin embargo, el club verdolaga apeló la decisión y en segunda instancia será analizada.

Horas después de conocerse esa sanción, el entrenador mexicano nuevamente celebró de manera airada frente al banquillo de Independiente Santa Fe uno de los goles de la victoria verdolaga en la primera fecha de los cuadrangulares y por ello fue expulsado por el árbitro central del juego.

Juan Carlos Osorio envió mensaje a Efraín Juárez

De esta manera, el caso ha sido rigurosamente analizado por la prensa mexicana, donde en diferentes medios señalan que es una persecución en contra del inexperto entrenador y por tal razón uno DT con bastante experiencia como lo es Juan Carlos Osorio terminó opinando respecto a la polémica.

En medio de la rueda de prensa del partido entre Xolos de Tijuana y el Club América (2-2), el técnico ídolo de Nacional, Juan Carlos Osorio, fue consultado acerca de las medidas que se han tomado en contra de Juárez en el FPC y el experimentado DT señaló: “Me parece que es injusto, porque es un ser humano al final de todo, pero no conozco bien todo lo que ha pasado, entonces no me atrevo a dar una opinión”, dijo inicialmente.

Luego, Osorio quiso enviarle un mensaje a Juárez y su actuar en el FPC, indicándole que el tema de las barras bravas en Colombia es lastimosamente distinto a lo que se vive en México y por tal razón las personas se deben manejar de diferente manera.

“Lo que sí está claro es que de las cosas que yo más valoro en México es, por ejemplo, que en un clásico Monterrey vs. Tigres, la gente va como va a Manchester City vs. Manchester United, con el color de su camiseta, van en familias, se despide y cada uno va a apoyar a su equipo. En Colombia no es así. El tema de las barras bravas es muy diferente acá, y eso hay que tenerlo en cuenta”, sentenció.