Alfredo Morelos no se quedó callado y defendió a rajatabla a Efraín Juárez: fuertes declaraciones

Una enorme polémica se ha formado en las últimas horas con el técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez. El estratega, que venía siendo criticado por varias provocaciones a los rivales, este miércoles volvió a estar en el ojo del huracán en el duelo con Santa Fe, en el que su equipo se impuso por 5-0.

Tras el primer gol, Juárez celebró a rabiar junto con todo su cuerpo técnico, sin embargo, la celebración no pareció caer muy bien en el banco de Santa Fe que reaccionó. Tras formarse una pequeña gresca, el juez del encuentro decidió expulsar a Juárez, generando una controversia.

Las primeras reacciones sobre este polémico suceso no se hicieron esperar. Uno de los experimentados, como Elvis Perlaza contó lo sucedido.

"Es un irrespetuoso. Celebrándole el gol al banco, al profe (Peirano). No se aguanta a una persona de esas. Igual no ha ganado nada”, dijo tras el encuentro.

Alfredo Morelos defendió a Juárez

Así como en Santa Fe reaccionaron, desde el equipo antioqueño, también lo hicieron. Varios referentes, entre ellos, Alfredo Morelos, salieron en defensa de su técnico y lanzaron contundentes declaraciones.

En zona mixta, el delantero, con pasado en Europa y Brasil, fue certero y mandó mensaje a sus rivales. "Si uno marca, celebra y no debe afectar al otro equipo, ¿entonces para qué se dejan hacer un gol?, no se lo dejen hacer y ya. Es la verdad si quiere que no celebremos”, dijo.

“Estoy con el profe al 100 %. Esto es una familia muy grande”, agregó en tono de apoyo a su DT.

Otros dos jugadores, como David Ospina y Jorman Campuzano, también salieron en defensa del mexicano. “Es una excelente persona, sabemos los valores que tiene”, dijo el arquero.

“Confianza con el profe. Es un entrenador que siente el fútbol y son pocos. Exige, corra, brinca y yo vivo así, lo prefiero”, completó el volante.

¿Qué viene ahora en Nacional?

Por lo pronto, la Dimayor dará a conocer la respectiva sanción a Juárez en los próximos días en su tradicional boletín.

Vale recordar que Nacional se medirá en la siguiente fecha con el Deportivo Pasto, equipo que cayó en la primera jornada con Millonarios.