"Están siendo muy exagerados": Efraín Juárez recibió el apoyo de un exjugador de Nacional

El miércoles pasado, Atlético Nacional 'aplastó' 5-0 a Independiente Santa Fe en la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II. El Atanasio Girardot vivió una fiesta, salvo las expulsiones de Felipe Aguirre y Efraín Juárez, quien volvió a quedar en el 'ojo del huracán'. Aquivaldo Mosquera, exjugador del 'verdolaga' y entrenador en México, defendió al DT del cuadro antioqueño.

Juárez ha dado de qué hablar por sus efusivas celebraciones, las cuales le han ocasionado una serie de problemas. El estratega mexicano no se guardó nada y festejó a rabiar la clasificación a la final de la Copa BetPlay Dimayor 2024 luego de eliminar a Independiente Medellín. La Policía Nacional lo escoltó tras la rueda de prensa y se habla de una contundente sanción: tres años sin pisar un estadio en el país colombiano y una multa económica que asciende a 26 millones de pesos.

Tres días después de esta engorrosa situación, Nacional recibió al 'león' y dio una exhibición en el 'coloso de la 74'. Juárez celebró el primer gol de Andrés Sarmiento y fue increpado por Elvis Perlaza. Diego Ulloa decidió mostrarle la cartulina roja y el exAT de Brujas se fue a los túneles haciendo un gesto de que estaba siendo esposado. El partido continuó y el 'rey de copas' le dio un auténtico repaso al equipo de Pablo Peirano. Las sanciones podrían ser peores.

¿Qué dijo Aquivaldo Mosquera sobre Efraín Juárez?

“La verdad están siendo muy exagerados con todo lo que está sucediendo. Yo he visto las celebraciones que ha hecho y es una celebración que cualquiera de nosotros haría, entonces no creo que sea muy coherente lo que está sucediendo con él. No sé qué estará sucediendo en contra de lo que se está haciendo hacia Nacional, no tengo idea, pero se me hace muy exagerado de lo que se está haciendo”, dijo el recordado exdefensor de Club América en una conversación con el 'VBAR'.

"Si vamos a tener que celebrar mirando a un solo lugar, pues va a ser difícil; el futbol es eso, es la competencia de ganarle al otro. Yo vi lo que sucedió aquella vez con los técnicos, pero para mí eso es normal que suceda, ya obviamente lo que pase a mayor es lo que está mal. Muchas celebraciones hubo así en México y no pasa a mayores. Lo que es dentro de la cancha obviamente debe quedar ahí", concluyó.

Así fue el altercado de Efraín Juárez en Nacional vs. Santa Fe: VIDEO