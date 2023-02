Tiemblan los hinchas del Junior: Juan Fernando Quintero podría salir del equipo 'tiburón'

Luego de revolucionar a la ciudad de Barranquilla y los medios de comunicación, Juan Fernando Quintero debutó el pasado fin de semana con el Junior. Ante más de 20.000 espectadores, el jugador antioqueño comenzó su tercer ciclo en el fútbol colombiano, dejando buenas sensaciones entre sus seguidores, ya que jugó los 90 minutos ante del poderoso de la montaña.

A pesar de que su tercer ciclo en el FPC acaba de iniciar, ya se comienza a rumorar lo que podría ser una posible salida del ‘10’ del Junior, pues en las últimas horas se dio a conocer que un grande del continente estaría detrás del jugador de la Selección Colombia y no descansaría hasta contratarlo.

En conversaciones con Radio Continental, Jorge Brito, presidente de River Plate aseguró que las relaciones con Juan Fernando Quintero quedaron en buen estado y que sueña con un posible regreso del jugador de la Selección Colombia al equipo de la banda cruzada.

“Con Juanfer tengo un cariño y vínculo personal. Sabíamos que venía por un año y que iba a ser muy difícil que pueda seguir. Estamos con muchas expectativas de que en algún momento pueda volver a River”, aseguró el presidente del club argentino.

"Estamos con expectativas que Juanfer Quintero pueda volver a #River" Brito ahora en @SDM_590 pic.twitter.com/7CDV8rdAQK — Sebastián Srur (@Sebasrur) February 1, 2023

A estas palabras, se le suman las declaraciones que dio el representante del ‘10’ del Junior, quien en semanas anteriores dio a conocer la razón por la que JuanFer no renovó con River y no descartó un posible regreso al equipo de “sus amores”.

“No sigue en River por varios motivos. El principal es el económico. El Banco Central no le permitía cobrar en el exterior (…) No le cerramos la puerta a una vuelta a River. Juanfer quería retirarse en River, me pidió que le arregle tres años de contrato para retirarse en el club”, aseguró Riep en su momento.

Posibilidades de que Juanfer salga del Junior

Por el momento, Juan Fernando Quintero tendrá que cumplir su contrato con el Junior de Barranquilla, el cual va hasta junio del presente año y que tiene una oportunidad de extenderse siempre y cuando no llegue una oferta tendedora del fútbol del exterior por el jugador de la Selección Colombia.