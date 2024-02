Juan Fernando Quintero prendió las alarmas en Racing: ¿qué pasó con el volante?

Racing no pasa su mejor momento en la actualidad, pues el cuadro argentino perdió en condición de local dos goles a cero contra Godoy Cruz, además, sufrió la lesión de uno de sus mejores jugadores del equipo durante la presente temporada, prendiendo las alarmas en todos los aficionados que todos los aficionados de la ‘Academia’, quienes ya comienza a palpitar el clásico de Avellaneda.

El jugador que prendió las alarmas en todos los aficionados de Racing es Juan Fernando Quintero, quien estuvo 73 minutos en el último juego de la ‘Academia’, pero que al parecer sufrió algunas molestias físicas en su rodilla izquierda, abriendo la posibilidad que el colombiano no está disponible para el juego contra Independiente.

Juan Fernando Quintero se lesionó en Racing

Según dio a conocer el parte médico de Racing, Juan Fernando Quintero sufrió un esguince externo en la rodilla izquierda, motivo por el cual, no estuvo presente en el último entrenamiento del equipo que dirige Gustavo Costas, quien se comienza a preocupar por el estado de salud del antioqueño.

Lo más preocupante para el cuerpo técnico de Racing y todos sus aficionados es que el departamento médico del cuadro argentino no dio el tiempo de incapacidad. Sin embargo, Gastón Edul, periodista argentino, afirmó que el volante no tendrá problemas para estar en el once titular de su equipo para el juego contra Independiente.

🚨🇨🇴 Juan Fernando Quintero VA A SER TITULAR en el Clásico de Avellaneda.



Vía @gastonedul. pic.twitter.com/5w9vCLSual — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 19, 2024

Vale confirmar que el juego entre Racing vs. Independiente se disputará el próximo sábado 24 de febrero a partir de las 3:00 p.m.

Juan Fernando Quintero podría ser convocado por Colombia

Ante el gran rendimiento mostrado en este primer semestre, Juan Fernando Quintero se comienza a perfilar a ser uno de los jugadores que podría estar en la lista de convocados de la Selección Colombia para los juegos amistosos contra España y Rumania en el mes de marzo.

Cabe recordar que Juan Fernando Quintero ya estuvo en el proceso de Néstor Lorenzo en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, el volante no ha sido tenido en cuenta en los últimos compromisos del equipo nacional.

Le puede interesar: Hincha que insultó al técnico Bodmer en rueda de prensa, reapareció para pedir disculpas y desmentir versiones