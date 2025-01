Filtran distanciamiento de Juan Fernando Quintero con América de Cali

Cuando todo parecía estar definido para que Juan Fernando Quintero se pusiera la camiseta del América de Cali desde esta temporada, en las últimas horas se filtró un supuesto distanciamiento por parte del futbolista de la institución escarlata, por lo que su fichaje es una incógnita entre los aficionados vallecaucanos.

De acuerdo con la información conocida, el América de Cali ha presentado demoras en el pago de los 2.5 millones de dólares acordados con Racing de Avellanada por la ficha del mediocampista antioqueño y esto no ha gustado mucho al club argentino.

Desde hace semanas el futbolista colombiano ha mencionado en varias oportunidades su intención de salir de Argentina por situaciones personales y por ello, algunos clubes colombianos se han puesto en contacto con el ‘10’ antioqueño.

América de Cali fue el que pisó más fuerte en la intención de quedarse con Quintero y aunque todo parecía estar definido para la institución escarlata, lo cierto es que aparentemente todavía está lejano.

“Con respecto a lo de Quintero es algo que se está manejando, pero realmente todavía no tenemos ninguna certeza de lo que pueda pasar, pero esto no lo arregla un solo jugador, hemos pedido de la mitad de cancha hacia adelante la llegada de tres a cuatro jugadores, pero lamentablemente no se ha podido concretar”, dijo en rueda de prensa Polilla da Silva, entrenador del América, tras la caída frente a Melgar en la pretemporada disputada en Bogotá.

“Es evidente que nos faltan piezas para poder completar el equipo que queremos, tenemos muchas carencias en varias posiciones”, agregó.

Incluso se llegó a mencionar que el Junior de Barranquilla intentaría aprovechar esta situación para colarse en la negociación. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ningún dirigente rojiblanco.