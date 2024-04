"Junior no fue leal con el fútbol": Álvaro Montero le dejó un recado al 'tiburón'

El miércoles pasado, Millonarios venció 3-2 a Junior de Barranquilla en un duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay 2024-I. El partido estuvo empañado por una controversial actitud del 'tiburón', que se rehusó a jugar después del primer gol de Leonardo Castro. Álvaro Montero no guardó silencio y señaló que se tiene que "respetar" el deporte, por sobre todas las cosas.

Al minuto 39', los 'embajadores' se pusieron arriba en el marcador luego de cobrar rápidamente un tiro de esquina. Daniel Ruiz recibió el balón y antes de centrar al área rival, le hizo un par de amagues a Didier Moreno. Castro aprovechó el centro del exSantos y venció el arco custodiado por Santiago Mele.

Víctor Cantillo y Gabriel Fuentes fueron directamente al lugar donde se encontraba Jorge Duarte para hacerle fuertes reclamos (terminaron viendo la tarjeta amarilla), pues para ellos tenía que sancionar una falta sobre Edwin Herrera. El central santandereano no pitó esta supuesta infracción y la jugada terminó con el tiro de esquina que desembocó con el gol.

Pues bien, después de varios minutos de reclamos, liderados por Carlos Bacca, sonó el silbato de Duarte. El exMilan le entregó el balón a los rivales y el onceno 'currambero' se quedó quieto en el terreno de juego. El arquero guajiro mandó un pase al vacío y Castro por poco anota.

"En la cancha cuando se presenta la situación pensé en salirme del contexto de lo que el otro equipo estaba viviendo. Mas allá de eso, nuestro equipo tenía que tener serenidad, íbamos ganando, y jugar con esa situación también. Cambia el panorama para todos, para los espectadores. Para los árbitros fue un contexto bastante hostil", empezó diciendo el guardavallas de la Selección Colombia.

Álvaro Montero le dejó un recado a Junior de Barranquilla

"Es una situación que no puede ocurrir, el fútbol es algo como para inspirar, mas que nada a los niños y lo que pasó no tiene nada que ver con eso y más allá de eso, yo les dije a los jugadores de Junior, lo que pasó es no es ser leal con el fútbol, independientemente de las circunstancias, porque hay unas decisiones que te benefician y otras que te perjudican", señaló el arquero nacido en El Molino.

"Es algo que de manera inconsciente no lo vemos y lo que pasó adentro fue malo de parte de ellos y de parte nuestra también. Para nosotros debe marcar un precedente para que no se vuelva a repetir porque no es un buen ejemplo, no queda muy bien", agregó.

Álvaro Montero consideró que Junior irrespetó el fútbol

"Aquí tienes que respetar el juego, más allá de los intereses de los jugadores o entidades, hay que respetar el fútbol. Jugadores creyéndose más que todo el mundo, no. Hay maneras de mejorar y hay que dar ese salto de crecimiento. No quedó nada bien, no es una imagen positiva que queda en el ambiente del fútbol. Nosotros en la parte de tomar actitudes mejores y para los árbitros también", concluyó.

Al final, los 'albiazules' se impusieron por 3-2 en un frenético partido y los dirigidos por Alberto Gamero dieron un paso agigantado hacia su clasificación.