Junior vs. Tolima, fecha 5 de cuadrangulares: convocados, horario y TV

Junior de Barranquilla enfrenta este miércoles 4 de diciembre a Deportes Tolima por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-II y el conjunto rojiblanco deberá salir en búsqueda de una victoria que le permita igualar en puntos a los ‘pijaos’ y así poder llegar con vida a la última jornada.

Los dirigidos por César Farías sufrieron una dolorosa derrota en su última presentación en el Metropolitano de Barranquilla frente a Once Caldas y su clasificación a la gran final se complicó enormemente por lo que ahora deberá ganar en condición de local y luego buscar puntos de visitante en la última fecha.

Convocados del Junior

Los rojiblancos tienen toda su plantilla a disposición y Farías convocó a los mejores jugadores para un juego tan importante. Parte de la afición ‘tiburona’ llegó hasta el hotel de concentración del equipo en la noche del martes para realizar un banderazo y mostrarles el apoyo a los futbolistas para este encuentro.

Junior deberá ganar los dos partidos para meterse en la gran final y esperar que Once Caldas no sume más de cuatro puntos en este final del torneo, pues ya no tiene duelos directos contra el ‘blanco blanco’. Igualmente, que Tolima no gane en la última jornada.

Convocados del Tolima

Por su parte, el equipo dirigido por David González sufrió una dolorosa derrota contra América de Cali en la fecha inmediatamente anterior, en la que los ‘pijaos’ ganaban en condición de visitante, pero en un par de desconcentraciones les remontaron el juego y ahora llegan más apretados a las últimas jornadas.

A pesar de todavía liderar el grupo con siete unidades, Tolima deberá mostrarse fuerte este miércoles en el ‘Metro’ para no sufrir mayores complicaciones.

Tolima depende de sí mismo para llegar a la gran final del FPC. El conjunto ‘pijao’ necesita ganar los dos juegos o incluso vencer en uno y empatar en el otro para no depender de más resultados y llegar al juego final.

El juego será a partir de las 8:30 p.m. de este miércoles y la transmisión será exclusiva de Win Sports +.