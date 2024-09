‘Kun’ Agüero criticó a Néstor Lorenzo por celebrar goles contra Argentina: “No se agranden”

Todo parece indicar que el dolor alrededor del seleccionado argentino sigue vivo luego de la derrota frente a Colombia en el Metropolitano de Barranquilla por las eliminatorias sudamericanas, pues ahora el histórico exdelantero de la albiceleste, Sergio el ‘Kun’ Agüero levantó polémica con sus declaraciones en los últimos días.

Colombia se impuso frente a Argentina en la octava fecha de las eliminatorias y acabó con 17 años sin poder ganarle al seleccionado campeón del Mundo por las clasificatorias, por lo que los jugadores albicelestes demostraron su bronca en redes sociales y dentro del campo de juego con el pitazo final.

El ‘Dibu’ Martínez, Enzo Fernández, el ‘Cuti’ Romero, Ángel Di María y ahora el ‘Kun’ Agüero fueron algunos de los que dejaron ver su molestia por perder en el Metropolitano de Barranquilla.

El ‘Kun’ Agüero criticó a Néstor Lorenzo y la selección Colombia

En medio de uno de sus streams, el ‘Kun’, quien se retiró del fútbol profesional por problemas en su corazón, habló acerca de lo que fue la derrota de Argentina y le bajó ‘la caña’ el primero tanto colombiano.

"No vengan ahora los colombianos a decir jugadón… Fue un córner, una jugada corta, dos toques y un centro atrás. No fue una jugada desde el arco, así que no se exageren", afirmó ‘El Kun’.

Respecto al penal que le hizo Nicolás Otamendi a Daniel Muñoz, el exjugador del Manchester City y Barcelona señaló: "El jugador colombiano hizo bien su parte. Aunque hubo contacto, en una jugada rápida no sería penal. Aun así, el colombiano buscó claramente que Otamendi lo tocara".

Finalmente, el ‘Kun’ ha generado gran controversia con sus palabras acerca de Néstor Lorenzo, entrenador argentino de Colombia, debido a que celebró los goles en contra de su país, pero a favor del seleccionado para el que hoy en día trabaja.

"A ustedes les parece bien que un entrenador argentino, no por Néstor Lorenzo, grite así los goles estando con otros países. Es una sensación rara, obviamente que es el trabajo, pero bueno, nada”, sentenció.