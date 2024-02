Lionel Messi y su última locura con Inter Miami: video de la jugada de fantasía vs. Real Salt Lake

El miércoles pasado, Inter Miami hizo su debut en la edición 29 de la Major Soccer League. Los dirigidos por Gerardo 'Tata' Martino empezaron el rentado estadounidense con el 'pie derecho', pues vencieron 2-0 a Real Salt Lake, escuadra que llegó a los cuartos de final de los 'playoffs' del Oste el año pasado. Lionel Messi se robó el 'show' en el Estadio DRV PNK.

Inter Miami había tenido una pretemporada llena de altibajos. Fue goleado 6-0 por un Al-Nassr que no contó con la presencia de Cristiano Ronaldo; el Al-Hilal y Vissel Kobe también se los doblegaron. Sin embargo, en su último duelo de fogueo, contra Newell's Old Boys, mostraron una mejor versión e igualaron por 1-1. Messi y compañía mantuvieron este envión en su duelo inaugural de la MLS.

Al minuto 39', 'La Pulga' le dio una gran asistencia a Robert Taylor, quien venció el arco custodiado por Zac MacMath. En el tramo final del compromiso, Luis Suárez habilitó a Diego Gómez Amarilla. El mediocampista paraguayo, de 20 años, se encargó de liquidar el compromiso. Tres puntos, valla en cero y liderato.

Brayan Vera, Nelson Palacio y Carlos Andrés Gómez, quienes fueron titulares con los 'monarcas', no pudieron hacer nada para evitar la caída en Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos).

El campeón del mundo en Catar 2022 dejó regado a Vera con un enganche y antes de que llegara Palacio, 'pinchó' el balón por encima de un rival que estaba tendido en el piso. Este inédito recurso provocó una ovación entre la hinchada del Inter Miami.

El exjugador del Barcelona y París Saint-Germain desenfundó un potente zurdazo; sin embargo, Emeka Eneli bloqueó el remate. Messi no tuvo de otra que sonreír y lamentarse por lo que hubiera sido un gol sin precedentes.

Messi really chipped a player who was down injured 💀 pic.twitter.com/BN3fpsDjxy