Lionel Messi generó revuelo en Barranquilla: ¿Su última visita a la 'Arenosa'?

Este miércoles 9 de octubre, la Selección Argentina viajó de Miami a Barranquilla. Los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron que hacer esta escala, pues no podían volar directamente a territorio venezolano. Lionel Messi generó revuelo con su corta visita a la capital atlanticense y se robó todas las cámaras.

La 'albiceleste' tenía planeado viajar el martes; sin embargo, el huracán Milton cambió el itinerario. "Habíamos pedido viajar hoy pero no pudimos hacerlo. Intentaremos hacerlo mañana (miércoles) si el tiempo lo permite, no tenemos más información que esa. Estamos preocupados por la situación climática. Ojalá que mañana por la tarde podamos salir", dijo Scaloni.

"Va a ser difícil llegar al otro día (jueves) porque no se puede ir de manera directa a Maturín (sede del partido). Tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela. Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte con esto", agregó.

Pues bien, el clima permitió el desplazamiento y los bicampeones del mundo aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz. Recordemos que Argentina estuvo en la 'Arenosa' el pasado 10 de septiembre, día en el que la Selección Colombia se impuso por 2-1 en el Metropolitano con goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez.

Lionel Messi, quien todavía seguía recuperándose de la lesión que sufrió en la final de la Copa América, no pudo ser citado por Scaloni. Muchos colombianos tenían la ilusión de ver a 'La Pulga', pues es incierto si volverá a jugar en el 'Coloso de la Ciudadela'. A final de cuentas no pudieron deleitarse con el rosarino; sin embargo, celebraron una gran victoria. ¿Será la última visita de 'Leo' a Barranquilla?

Así fue la escala de Lionel Messi y Argentina en Barranquilla: fotos

