Lionel Messi se perdería la 'revancha' entre Colombia y Argentina: detalles de su grave lesión

El domingo pasado, Lionel Messi conquistó su segunda Copa América luego de que Argentina venciera 1-0 a la Selección Colombia en el Hard Rock Stadium (Miami, Florida). 'La Pulga' la pasó mal en territorio estadounidense, pues sufrió una escalofriante lesión en su tobillo derecho; sin embargo, Lautaro Martínez anotó en la prórroga y puso a festejar al astro rosarino.

Messi llegó con mucha expectativa al estadio de los Dolphins, pues no había tenido sus mejores actuaciones en la edición 48 del certamen que organiza la Conmebol. El exjugador de Barcelona y París Saint-Germain no pudo aportarle mucho al equipo de Lionel Scaloni, pues no gozó de una plenitud física.

Al 64', el ocho veces ganador del Balón de Oro sufrió un esguince en su tobillo derecho mientras intentaba ejecutar un centro. El '10' no apoyó bien su pie y después fue impactado por Santiago Arias. Tuvo que abandonar el terreno de juego y las imágenes de su pierna le dieron la vuelta al mundo entero. Rompió en llanto en el banquillo, tras ser sustituido por Nicolás González.

Lo más probable es que 'Leo' no esté disponible para el duelo entre la 'albiceleste' y la 'amarilla' del próximo 10 de septiembre.

¿Cuánto tiempo estará Lionel Messi alejado de las canchas?

"Se estima que el delantero argentino, Lionel Messi, tenga un tiempo de recuperación de aproximadamente dos meses para el esguince que sufrió en el tobillo derecho y, de momento, es casi un hecho que se perderá la Leagues Cup que comenzará en los próximos días", escribió 'Azteca Deportes'.

Los partidos que se perdería Lionel Messi

vs. Toronto FC, 17 de julio - MLS.

vs. Chicago Fire, 20 de julio - MLS.

vs. Puebla, 27 de julio - Leagues Cup.

vs. Tigres, 3 de agosto - Leagues Cup.

vs. Cincinnati, 24 de agosto - MLS.

vs. Chicago Fire, 31 de agosto - MLS.

vs. Chile, 5 de septiembre - Eliminatorias Sudamericanas.

vs. Colombia, 10 de septiembre - Eliminatorias Sudamericanas.

vs. Philadelphia, 14 de septiembre - MLS.

vs. Atlanta United, 18 de septiembre - MLS.

vs. New York FC, 21 de septiembre - MLS.

vs. Charlotte, 28 de septiembre - MLS.

vs. Columbus Crew, 2 de octubre - MLS.

vs. Venezuela, 10 de octubre - Eliminatorias Sudamericanas.

vs. Bolivia, 15 de octubre - Eliminatorias Sudamericanas.

vs. Toronto FC, 5 de octubre - MLS.

vs. New England, 19 de octubre - MLS.