El terrible dato que dejaron los equipos colombianos en esta Copa Libertadores

Junior de Barranquilla consumó una dolorosa eliminación de la Copa Libertadores en la noche del martes 20 de agosto tras no lograr remontar frente a Colo-Colo de Chile e incluso el conjunto rojiblanco, no solo no pudo vencer a sus rivales en condición de local, sino que cayó ante su gente con un 1-2 en el resultado.

El conjunto barranquillero era el último colombiano con vida en la presente Copa Libertadores y tras su caída en los octavos de final del torneo, el país se quedó sin representantes en el campeonato de clubes más importante del continente.

Colombia y un nuevo fracaso en Copa Libertadores

Inicialmente Atlético Nacional y Águilas Doradas consiguieron un cupo para las fases previas de la Copa Libertadores, pero no pudieron avanzar si quiera a la fase de grupos después de sus malas presentaciones especialmente como local.

Millonarios tuvo una participación vergonzosa en el campeonato internacional, pues el conjunto bogotano ocupó la última casilla de su grupo que compartía con Palestino, Bolívar y Flamengo.

Finalmente, Junior fue el equipo que más lejos llegó, pero tan solo le alcanzó para los octavos de final y hay un dato de todos en común que debe preocupar altamente a los directivos del fútbol colombiano.

Ningún colombiano ganó en condición de local

Nacional y Águilas no supieron aprovechar su localía en los partidos de fases previas y no consiguieron triunfos que los acercaran a los grupos de la Libertadores.

Los ‘embajadores’ no sumaron una sola victoria de tres partidos que se jugaron en el Nemesio Camacho el Campín, siendo este un punto fundamental para su lamentable eliminación de la Copa.

Y para cerrar, Junior de Barranquilla, a pesar de haber llegado a octavos de final, se despidió del torneo sin conocer la victoria en el Metropolitano, pues los puntos que consiguió fueron por fuera de casa y ninguno de los elencos del país pudieron hacer respetar sus casas como la Copa Libertadores lo manda.