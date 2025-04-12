CANAL RCN
Lucas González y el picante mensaje para Leonel Álvarez tras clasificar a la final con Tolima

El técnico bogotano celebró la clasificación a su primera final en el fútbol profesional con un mensaje para uno de los experimentados de Colombia.

Lucas González Deportes Tolima
FOTO: @cdtolima | Dimayor

diciembre 04 de 2025
07:15 a. m.
Este martes 3 de noviembre, se conoció al primer clasificado a la gran final de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025: Deportes Tolima, equipo que aprovechó el punto invisible conseguido en la primera fase del campeonato y se quedó con el primer lugar de su cuadrangular anticipadamente.

El equipo dirigido por Lucas González consiguió su cupo para los partidos más definitivos de la temporada tras empatar frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, haciéndose inalcanzable para el cuadro 'Leopardo'.

Tras sellar la clasificación, los jugadores del cuadro 'Pijao' buscaron los balones en el terreno de juego para mandar un mensaje muy directo a Leonel Álvarez, quien entregó unas declaraciones que quedaron sonando tras el partido en Ibagué.

¿Qué dijo Leonel Álvarez?

Tras el empate sin goles en el estadio Murillo Toro de Ibagué, el técnico Leonel Álvarez habló en rueda de prensa, donde comentó que si bien el equipo local tuvo mayor posesión del balón, las mejores oportunidades fueron para sus dirigidos.

"Estuvimos más cerca nosotros de la victoria. Es cierto, sí tuvieron más el balón, pero eso no me indica a mí nada, que se lo lleven a la casa si quieren", dijo en su momento el estratega antioqueño, razón por la cual le cobraron tras el final del segundo partido.

Lucas González se llevó los balones para la casa

Una vez el plantel tolimense se iba del estadio bumangués, se vio a Lucas González salir no con un balón, sino con una tula completa con los esféricos, reforzando el mensaje a Álvarez y haciéndole caso tras sus palabras.

En rueda de prensa, el DT bogotano expresó. "Yo entiendo que él es un entrenador con muchísima experiencia y hace el comentario defendiendo a su equipo. No he mirado estadísticas, pero asumiría que ellos tuvieron el balón más que nosotros, pero nosotros estamos en la final".

