CANAL RCN
Deportes

Independiente Santa Fe perdería una de sus más grandes figuras para el año 2026: hay jugosa oferta

Las ofertas por las figuras del cuadro cardenal empiezan a llegar.

Santa Fe
Foto: @SantaFe

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
08:41 p. m.
Independiente Santa Fe, flamante campeón del fútbol profesional colombiano en el primer semestre de 2025 y con su tiquete asegurado para la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores 2026, enfrenta un panorama de incertidumbre que podría debilitar significativamente su mediocampo antes del desafío continental.

Según reportes de prensa y fuentes cercanas al club, el talentoso volante Ewil Murillo estaría muy cerca de concretar su salida del conjunto capitalino, tentado por una atractiva oferta proveniente del fútbol internacional.

La posible partida de Murillo, quien se ha consolidado como una pieza clave y uno de los jugadores con mejor rendimiento en el esquema táctico del equipo, encendió las alarmas entre la afición y el cuerpo técnico liderado por Pablo Repetto (o, en caso de cambio, el nuevo estratega).

A pesar de los esfuerzos de la dirigencia por mantener la base que alcanzó la décima estrella, la dinámica del mercado de fichajes y la promesa de un futuro en el exterior parecen inclinar la balanza a favor de la transferencia del mediocampista.

¿A dónde iría a jugar Murillo?

La información más reciente apunta a que la ficha de Ewil Murillo, según portales especializados, está avaluada en alrededor de 500.000 dólares. Esta cifra es la que serviría de base para cualquier negociación.

Si bien no se ha revelado el nombre específico del club interesado, los rumores sugieren un interés firme desde la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, un destino recurrente para los jóvenes talentos del fútbol colombiano. Este tipo de ligas no solo ofrecen una estabilidad económica superior, sino también una importante vitrina para un posterior salto a Europa.

Para Santa Fe, la venta representaría una inyección financiera relevante, pero el costo deportivo podría ser mucho mayor. El club ya ha comenzado a sondear el mercado de fichajes, y la prioridad para el técnico Repetto es clara: reforzar la zona defensiva y el medio campo.

Se esperan hasta cinco incorporaciones, con especial énfasis en el centro del campo para suplir esta posible baja y, a la vez, sumar profundidad al plantel.

