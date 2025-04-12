CANAL RCN
Tendencias

El picante encuentro entre Westcol y 'El Agropecuario': empezó La Mansión de los Streamers

Westcol vs. ‘El Agropecuario’: el inesperado cara a cara que tuvieron los exnovios de Aida Victoria Merlano.

Westcol y El Agropecuario con Aida Victoria Merlano
Foto: captura pantalla redes sociales- IG Aida Victoria Merlano.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
07:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El anuncio oficial de La Mansión de los Streamers desató una oleada de reacciones en diferentes plataformas digitales, no solo por las fechas confirmadas de transmisión, sino por el llamativo reencuentro entre Westcol y Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”.

Blessd no se quedó callado y le respondió a Pirlo tras su 'tiradera': incluyó polémico audio de Westcol
RELACIONADO

Blessd no se quedó callado y le respondió a Pirlo tras su 'tiradera': incluyó polémico audio de Westcol

Ambos, exparejas de la influencer Aida Victoria Merlano, se convirtieron en el foco principal de la conversación pública antes incluso del inicio del programa.

¿Cuándo se podrá ver La Mansión de los Streamers?

La producción, impulsada por Westcol y presentada como uno de los proyectos digitales más ambiciosos del año, reunirá a 20 participantes que convivirán del 3 al 10 de diciembre de 2025.

Durante esos días deberán superar retos, dinámicas de convivencia y pruebas relacionadas con el mundo del contenido digital.

El ganador tendrá la oportunidad de integrarse al equipo creativo de Westcol, lo que representa un impulso importante dentro del universo de las plataformas y el entretenimiento en línea.

Aida Victoria mostró el rostro de su hijo con Juan David Tejada por primera vez: ¿a quién se parece?
RELACIONADO

Aida Victoria mostró el rostro de su hijo con Juan David Tejada por primera vez: ¿a quién se parece?

Entre los confirmados apareció “El Agropecuario”, empresario y creador de contenido que ha tomado fuerza en redes. Su ingreso al reality terminó siendo la chispa que avivó las conversaciones en torno al programa, pues muchos seguidores recordaron el cruce sentimental que en su momento compartió con Aida Victoria, al igual que Westcol.

¿Cómo fue el encuentro entre Westcol y ‘El Agropecuario’?

La noche del 3 de diciembre, ambos coincidieron frente a cámaras en lo que muchos describieron como un momento tenso, aunque manejado con humor.

¿Aida Victoria Merlano le dio un beso en vivo a un cantante? Está circulando este video
RELACIONADO

¿Aida Victoria Merlano le dio un beso en vivo a un cantante? Está circulando este video

Entre bromas, comentarios sobre el pasado y algunas anécdotas, dejaron claro que no existe confrontación abierta, incluso cuando ambos reconocieron haber sido infieles en sus respectivas relaciones con la influenciadora.

 


Tejada, por su parte, aseguró llegar al proyecto con serenidad y enfoque. “Vengo como un año en el tema de las redes, estoy contento y vengo con ganas de romperla papá. Ando tranquilo, en silencio y que el tiempo lo diga todo”, expresó previo a su ingreso al formato.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aida Victoria Merlano

Juan David Tejada apareció en 'La Mansión de los Streamers' de Westcol: recordaron problema del pasado

Shakira

Shakira sorprendió con elogios para Gerard Piqué: giro en su relación

Yeison Jiménez

"Todavía siento la cara dormida": Yeison Jiménez detalló sus problemas de salud tras concierto en Bogotá

Otras Noticias

Deportes Tolima

Tolima sueña con el título: así se define la localía de la gran final de la Liga BetPlay 2025-II

Deportes Tolima clasificó a la final de la Liga BetPlay 2025-II y lidera la reclasificación del semestre. Vea si podrá cerrar el título como local en el Manuel Murillo Toro

Facebook

Meta admite avances, pero también frustraciones con su ‘corte de contenidos’

El Oversight Board, creado para revisar decisiones de moderación en Facebook e Instagram, destaca mayor transparencia, pero admite limitaciones en su impacto real.

Medellín

“Ni el Grinch se atrevió a tanto”: alcalde Fico Gutiérrez sobre robo y daños de alumbrado navideño en Medellín

Enfermedades

¿Cuándo llevar a su recién nacido a una consulta pediátrica prioritaria? Tome nota

Metro de Bogotá

¿Los perros serán permitidos en el Metro de Bogotá? Ya hay respuesta oficial