El picante encuentro entre Westcol y 'El Agropecuario': empezó La Mansión de los Streamers

El anuncio oficial de La Mansión de los Streamers desató una oleada de reacciones en diferentes plataformas digitales, no solo por las fechas confirmadas de transmisión, sino por el llamativo reencuentro entre Westcol y Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”.

Ambos, exparejas de la influencer Aida Victoria Merlano, se convirtieron en el foco principal de la conversación pública antes incluso del inicio del programa.

¿Cuándo se podrá ver La Mansión de los Streamers?

La producción, impulsada por Westcol y presentada como uno de los proyectos digitales más ambiciosos del año, reunirá a 20 participantes que convivirán del 3 al 10 de diciembre de 2025.

Durante esos días deberán superar retos, dinámicas de convivencia y pruebas relacionadas con el mundo del contenido digital.

El ganador tendrá la oportunidad de integrarse al equipo creativo de Westcol, lo que representa un impulso importante dentro del universo de las plataformas y el entretenimiento en línea.

Entre los confirmados apareció “El Agropecuario”, empresario y creador de contenido que ha tomado fuerza en redes. Su ingreso al reality terminó siendo la chispa que avivó las conversaciones en torno al programa, pues muchos seguidores recordaron el cruce sentimental que en su momento compartió con Aida Victoria, al igual que Westcol.

¿Cómo fue el encuentro entre Westcol y ‘El Agropecuario’?

La noche del 3 de diciembre, ambos coincidieron frente a cámaras en lo que muchos describieron como un momento tenso, aunque manejado con humor.

Entre bromas, comentarios sobre el pasado y algunas anécdotas, dejaron claro que no existe confrontación abierta, incluso cuando ambos reconocieron haber sido infieles en sus respectivas relaciones con la influenciadora.



Tejada, por su parte, aseguró llegar al proyecto con serenidad y enfoque. “Vengo como un año en el tema de las redes, estoy contento y vengo con ganas de romperla papá. Ando tranquilo, en silencio y que el tiempo lo diga todo”, expresó previo a su ingreso al formato.