Menor de 16 años aceptó tres delitos por el asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

El adolescente aceptó tres cargos pero negó falsedad marcaria. Enfrentaría entre dos y ocho años en centro especializado del Icbf.

diciembre 04 de 2025
07:05 a. m.
Un juez especializado para adolescentes avanza en el proceso judicial contra el menor de 16 años señalado como responsable del homicidio de Jean Claude Bossard, el joven de 29 años asesinado durante un intento de hurto violento en la avenida 19 con calle 108 de Bogotá este martes 2 de diciembre.

La Fiscalía imputó al adolescente por los delitos de homicidio, tentativa de hurto, porte ilegal de armas y falsedad marcaria. El menor aceptó tres de los cargos, pero se negó a aceptar el delito de falsedad marcaria, que consiste en falsificar alguna prenda oficial. Según su abogado, no había ningún tipo de falsedad, posiblemente relacionada con la motocicleta utilizada en el crimen.

Menor fue aprehendido, no capturado, por su condición de menor

Las imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento exacto cuando Jean Claude fue abordado violentamente por el menor. La víctima puso resistencia y en menos de un minuto el agresor le disparó en dos oportunidades, causándole la muerte. Fue aprehendido, no capturado, por su condición de menor de edad.

Debido al sistema de responsabilidad penal para adolescentes vigente en Colombia, el joven enfrentaría una sanción de entre dos y ocho años en un centro especializado del Icbf, no en una cárcel convencional. En estos centros se ofrece educación y atención psicológica a los menores infractores.

Padre de Jean Claude Bossard exige justicia tras el asesinato de su hijo

El padre de Jean Claude Bossard expresó públicamente su inconformidad con el sistema judicial. En declaraciones a Noticias RCN, el padre recordó el caso de Miguel Uribe Turbay, también víctima de un menor de 15 años, y manifestó que para él "esto no es un niño de 16 años, es un asesino". La familia exige justicia y considera que la edad del victimario no debe restarle responsabilidad a sus actos.

Según las autoridades, esta no era la primera vez que el menor delinquía en la zona, aunque sí representa la primera ocasión en que es aprehendido por las autoridades. La aceptación de tres de los cuatro cargos imputados reduce la sanción que enfrentará el adolescente, pero no la elimina completamente.

El juez especializado determinó que el menor cumplirá una medida privativa de la libertad con acompañamiento educativo y terapéutico. En una próxima diligencia judicial se definirá con exactitud cuántos años de sanción deberá cumplir en el centro del Icbf por los tres delitos aceptados.

