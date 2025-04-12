CANAL RCN
Tolima sueña con el título: así se define la localía de la gran final de la Liga BetPlay 2025-II

Deportes Tolima clasificó a la final de la Liga BetPlay 2025-II y lidera la reclasificación del semestre. Vea si podrá cerrar el título como local en el Manuel Murillo Toro

Deportes Tolima, a la final del fútbol colombiano
Foto: Deportes Tolima.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
07:00 a. m.
Deportes Tolima confirmó su presencia en la gran final de la Liga BetPlay 2025-II después de empatar 0-0 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

Este resultado fue suficiente para quedarse con el liderato de su cuadrangular y asegurar su cupo en la disputa por el título. Con este panorama, una pregunta comenzó a circular entre los hinchas: ¿Tolima definirá la final como local?

¿Cómo se escoge al local en el último partido de la final?

La respuesta está en el reglamento oficial del campeonato. Aunque muchos aficionados piensan que el criterio se basa en la reclasificación anual, la norma aclara que “la final terminará en el estadio del equipo mejor ubicado en la reclasificación del semestre en juego”.

Es decir, solo cuentan los puntos sumados durante el torneo actual, desde la primera fecha del todos contra todos hasta la última jornada de los cuadrangulares.

Bajo este criterio, el equipo que haya acumulado la mayor cantidad de puntos obtiene el derecho de cerrar la final en su estadio, acompañado por su hinchada.

Tolima lidera la reclasificación del semestre

Con el empate ante Bucaramanga, Deportes Tolima alcanzó 49 puntos, cifra que lo ubica como el mejor equipo del semestre.

Detrás están Bucaramanga (45), Junior (43), Atlético Nacional (42) y Medellín (41). Más abajo aparecen Fortaleza (38), Santa Fe (34) y América (33).

Con estos números, Tolima tiene prácticamente asegurado el beneficio de cerrar la final en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, un escenario donde ha sido fuerte durante toda la campaña.

La única posibilidad matemática para que el cuadro ‘Pijao’ pierda esta ventaja sería una actuación perfecta de Junior, que necesitaría ganar sus dos compromisos restantes y superarlo por diferencia de gol.

