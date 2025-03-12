CANAL RCN
¿Los perros serán permitidos en el Metro de Bogotá? Ya hay respuesta oficial

Una inquietud creciente entre los usuarios con mascotas obligó a la Empresa Metro a aclarar cuál será la política del nuevo sistema de transporte.

Perros en el Metro de Bogotá
FOTO: MetroBogota | Freepik

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
08:29 p. m.
Con la llegada de la primera línea del Metro de Bogotá, prevista para marzo de 2028, una de las preguntas más repetidas entre los ciudadanos no tiene que ver con tarifas ni frecuencias: muchos quieren saber si podrán viajar con sus mascotas.

Esa preocupación no es menor para los hogares que dependen del transporte público y que hoy ya se movilizan con sus animales de compañía. Entre expectativas, especulaciones y comparaciones con otros sistemas del país, la pregunta seguía abierta. Hasta ahora.

La respuesta oficial: continuidad y reglas ya conocidas

La Empresa Metro confirmó que el nuevo sistema aplicará exactamente las mismas normas que rigen actualmente en Transmilenio. Esto significa que no habrá prohibiciones nuevas ni requisitos adicionales.

Para los usuarios, el anuncio representa un alivio real: no deberán cambiar su rutina ni modificar la forma en que viajan con sus mascotas una vez entre en operación el metro.

La gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, también reiteró que la tarifa del metro será la misma que esté vigente en ese momento tanto en la red troncal como en los buses zonales y los cables. Con ello, la integración será total tanto en movilidad como en costos.

Reglas para perros y gatos en el Metro: lo que ya está definido

El manual de usuario de Transmilenio será la hoja de ruta para el Metro de Bogotá. Según las normas actuales, los animales pequeños deberán ir en un guacal cómodo; los perros medianos y grandes tendrán que portar collar y permanecer sujetos; las razas de manejo especial deberán llevar collar, bozal y estar bajo control de un adulto.

Los animales lazarillos podrán ingresar sin bozal, siempre con la identificación exigida por ley. Cada usuario podrá transportar solo un animal, deberá presentar el carné de vacunación si la autoridad lo solicita y no está permitido alimentarlos dentro del sistema. Estas reglas se trasladarán tal cual a los vagones del metro.

