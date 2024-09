¿Revancha contra Argentina? Luis Díaz dejó un mensaje a los aficionados

La selección Colombia se sigue preparando para la doble jornada de eliminatorias en este principio de mes y el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo ya tiene todo el equipo completo para trabajar pensando en lo que será el medirse con Perú y Argentina.

Luis Díaz es uno de los llamados a liderar el equipo nacional y el guajiro fue uno de los últimos que arribó a la ciudad de Barranquilla para ponerse a disposición del entrenador argentino, por lo que este miércoles habló en rueda de prensa acerca de lo que es estar nuevamente concentrado con el seleccionado y sus grandes amigos. Además, el delantero del Liverpool se refirió a lo que será el partido contra Argentina y una supuesta revancha después de lo que fue la final de la Copa América.

“Siempre trato de dar lo mejor y arrancar bien, era muy importante comenzar de esa manera, me llena de confianza. Muy feliz por arrancar de esa manera con el club. Ahora estoy concentrado con la Selección y trataré de dar lo mejor en cada partido. Se viene un rival muy duro, nos conocemos, nos hemos enfrentado. Hay que contrarrestar lo que vayan a hacer, conocemos a muchos de sus jugadores. Será un partido complicado y saldremos a buscar los tres puntos como siempre. Será importante estar compactos”.

“Seguiré demostrando en Selección lo que hago en el club. Es un orgullo ponerme esta camiseta. Voy a dar el 200% en estos partidos, sin ninguna presión. Cada jugador que viene siempre trata de dar el máximo, nunca lo duden. Estamos contentos y concentrados en lo que queremos, vamos a buscar el resultado”, agregó el delantero.

“Se hizo una gran Copa América, fue un mes largo para nosotros, pero con una convivencia espectacular. Cuando el grupo está junto manifiesta felicidad y orgullo de representar al país. Cuando venimos a la Selección traemos alegría y armonía, se siente la energía. Así sea una semana o dos días, alegra ver a los compañeros, cuerpo técnico y cada persona que hace parte de la Selección”.

Revancha contra Argentina y su mensaje a la afición

¿Revancha ante Argentina?: “Siempre vamos a querer ganarle a equipos grandes. No tratamos de mirar que tenemos que sacarnos una espinita o que no se pudo ganar la final de la Copa América. Hay que mirar qué se puede mejorar de ese partido para ganarles. No hay inconveniente con eso, solo queremos jugar bien, sacar resultados, estar bien posicionados, mejorar lo que no se hizo bien. Se perdió una final con ellos, pero el fútbol te da muchas revanchas”, concluyó.