Jorge Fossati se rinde ante los pies de Colombia: “Está en el podio de las mejores selecciones”

Jorge Fossati , entrenador de la Selección de Perú, ya comienza a palpitar lo que será la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas contra la Selección Colombia , donde el equipo inca buscará los tres puntos para seguir soñando con su tiquete a lo que será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Previo a lo que será el compromiso entre incas y cafeteros, Jorge Fossati habló en exclusiva con Noticias RCN y Deportes RCN en donde se refirió al gran trabajo que ha realizado el equipo cafetero desde que Néstor Lorenzo tomó las riendas, además de lanzar elogios a lo realizado por el equipo nacional en la Copa América 2024.

Jorge Fossati se rinde ante los pies de la Selección Colombia

“Colombia tiene un entrenador que le ha dado a los jugadores un funcionamiento de equipo. Yo lo he dicho en varias oportunidades, no sé si el equipo de Néstor Lorenzo este de primero, segundo o tercero, pero sí sé que está dentro del podio de las mejores selecciones de Sudamérica. Nadie puede negar el trabajo que han realizado (…) Ellos van a intentar mantener ese nivel que vienen mostrando hace algunos años”, fueron las primeras palabras del entrenador uruguayo.

Sin embargo, el entrenador charrúa advirtió a los dirigidos de Néstor Lorenzo, pues a pesar de ser una de las mejores selecciones en este lado del mundo, ellos (Selección de Perú) buscarán obtener un buen resultado en el estadio El Nacional, esto con el objetivo. de que el pueblo inca pueda seguir soñando con lo que será el Mundial del 2026.

“Nosotros vamos a enfrentarlos con esa mentalidad. Nos vamos a encontrar con la mejor Colombia y que ese equipo nosotros tenemos las cualidades de enfrentar y hacerle frente (…) Vamos a competir con la idea de buscar el triunfo. El reconocer el trabajo del rival no significa que yo no reconozca el trabajo de mis jugadores”, agregó Jorge Fossati sobre lo que será el compromiso contra la Selección Colombia.

James Rodríguez, una preocupación menos para Jorge Fossati

Por último, el entrenador uruguayo hizo referencia a la posibilidad de que James Rodríguez no esté en el alguna vez titular del equipo colombiano para enfrentar a Perú, asegurando que el trabajo realizado por Néstor Lorenzo ha hecho que la 'tricolor' no sea dependiente de un jugador , sino que hagan un trabajo como equipos.

“Cuando dije que Lorenzo los ha potencializado como equipo, hago referencia a que no es fulano dependiente, ni de James, ni de nadie. A mí no me cambia nada, entonces pensar que la presencia de un jugador puede cambiar sería minimizar lo que dije anteriormente de Colombia”, finalizó el entrenador de la Selección de Perú.