Luis Díaz habló de su más grande ídolo en el fútbol: intentaba copiar sus jugadas

Sin lugar a dudas el guajiro Luis Díaz es el llamado a representar a los futbolistas colombianos durante los próximos años en las mejores competiciones del mundo. Gracias a su capacidad con el esférico, su habilidad y potencia física el delantero se ha hecho ver y actualmente milita en uno de los clubes más importantes de Europa como lo es el Liverpool inglés.

Basado en su trabajo, disciplina y talento, Luis Díaz se ha convertido en uno de los futbolistas más prometedores y el guajiro se animó a hablar de sus ídolos en el deporte, a quien les aprendió algunas jugadas e intentar emularlos dentro del campo de juego.

En una pequeña entrevista con Adidas, ‘Lucho’ habló respecto a su niñez a los jugadores que veía por la pantalla grande soñando algún día poder hacer algunas de sus jugadas en un estadio ante miles de aficionados.

Díaz empezó su carrera en el Barranquilla FC y poco a poco se fue haciendo un lugar en el Junior de Barranquilla, donde brilló enormemente en el fútbol colombiano y llamó la atención inmediatamente de los europeos.

A sus 26 años Díaz ya se ha enfrentado a los mejores jugadores del mundo, pero su ídolo dentro de los campos de juego fue uno solo: el brasileño Ronaldinho.

Ronaldinho fue uno de los futbolistas más queridos en todo el mundo por la alegría con la que jugaba en todos los estadios a los que iba. Sus gambetas y habilidad con el esférico atrajeron a millones de niños que lo veían por televisión y uno de ellos fue Luis Díaz, quien aseguró que intenta parecerse a su ídolo en la manera en la que jugaba.

Luis Díaz told us about his three footballing idols 🤩🇨🇴🔴@adidasfootball pic.twitter.com/ECvLif4Lb3