Luis Díaz igualó los 125 partidos que disputó con Porto: los números del guajiro

Este martes 14 de enero, Luis Díaz fue titular en el partido entre Nottingham Forest y Liverpool, el cual terminó igualado 1-1. El extremo nacido en Barrancas, quien el lunes festejó su cumpleaños 28, disputó su encuentro 125 con los 'reds', igualando el número de duelos en los cuales defendió la camiseta de Porto. Así le fue al atacante de Barrancas en estos dos equipos.

Díaz Marulanda no tuvo su mejor noche en el City Ground. El exjugador de Junior de Barranquilla hizo las veces de delantero centro y le costó cumplir dicha función. "Jugando como número '9', se retrasó en algunas buenas posiciones pero no logró encontrar el pase final, sobre todo cuando no asistió a Cody Gakpo. No fue su noche. Fue sustituido", escribió 'Liverpool Echo', que le dio un 5/10.

A pesar de su bajo rendimiento, su equipo rescató un punto que le permitió mantener su distancia con los perseguidores en el rentado inglés. 'Lucho' está teniendo una temporada digna de enmarcar, la cual ha llamado la atención de equipos como el Barcelona. Recordemos que el guajiro lleva 12 goles y tres asistencias en 27 partidos (1.706').

El panorama se oscureció tras la salida de Jürgen Klopp; sin embargo, Díaz le demostró al DT neerlandés todo su talento y se convirtió en una de sus principales piezas en ataque. Liverpool es líder en la Premier, Champions League y está en las semifinales de la Copa de la Liga. Esta podría ser una temporada histórica para el atacante con pasado en Barranquilla F.C.

Luis Díaz: los 125 partidos en Porto y Liverpool

Liverpool:

Partidos: 125.

125. Minutos: 8.370'.

8.370'. Goles: 36.

Asistencias: 16.

16. Amarillas: 9.

9. Rojas: 0.

0. Títulos: 4 (dos copas de la liga, una FA Cup y una Community Shield).

Porto:

Partidos: 125.

125. Minutos: 7.851'.

7.851'. Goles: 41.

41. Asistencias: 19.

19. Amarillas: 9.

9. Rojas: 2.

2. Títulos: 5 (dos ligas, dos copas y una supercopa).

Luis Díaz: ¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

El próximo sábado 18 de enero, Liverpool visitará a Brentford F.C. para disputar un duelo correspondiente a la fecha 21 de la Premier League. El partido se llevará a cabo en el Gtech Community Stadium y comenzará a las 10:00 a. m. (hora de Colombia).