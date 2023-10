"Es bueno decirlo ahora": Luis Fernando Suárez aclara relación con Bodmer y Nacional

Hace exactamente un mes, el 10 de septiembre, Jhon Jairo Bodmer fue anunciado en Atlético Nacional para ser el entrenador del equipo sub-20, por el que, en el tiempo reciente, han pasado Lucas González y Alejandro Restrepo.

Pero lo clave es que ese nombramiento se vio con lupa. Bodmer es uno de los entrenadores más prometedores del fútbol colombiano y su llegada al elenco juvenil 'verdolaga' es un acierto total, pero para muchos, era el vaticinio de que algo iba a ocurrir más adelante en el equipo profesional.

Y terminó ocurriendo. 29 días después, Bodmer fue promovido como director técnico del plantel principal de Atlético Nacional en reemplazo de William Amaral, quien a pesar de cosechar buenos resultados, nunca logró implantar un estilo de juego que convenciera al hincha y que respetara el ADN del club.

Sin embargo, la sospecha inicial de la llegada del DT bogotano de 41 años era el posible regreso de Luis Fernando Suárez bien fuera para el transcurso del semestre o para el 2024. Esto porque Jhon Jairo Bodmer fue el asistente de Suárez en el paso reciente por la Selección de Costa Rica, y el antioqueño es un hijo de la casa.

Luis Fernando Suárez niega rumores con Nacional

En diálogo con Noticias RCN Digital, el experimentado entrenador rompió su silencio y aseguró que es el momento adecuado para referirse a los rumores y dejar claro que no ha negociado con Nacional en el tiempo reciente, pues respetaba que había un técnico vigente y que por respeto no iba a entablar conversaciones.

"No, absolutamente no. Creo que es bueno decirlo ahora porque en determinado momento, al menos yo no me sentiría bien hablando de un rumor que no existe. Eso hablaría mal de mi, hablaría que yo estaría buscando la caída de un colega. Sé cómo es esto, soy un respetuoso total de todas las situaciones de trabajo de un entrenador, entonces es bueno aclarar toda esa situación también", le confesó a este portal.

De hecho, Luis Fernando Suárez está en Atlético Nacional desde que tiene memoria y ha sido su trampolín como jugador, como asistente y como entrenador principal. Es más, ha tenido dos etapas dirigiendo al equipo (1999-2000 y 2009), ganando un título de liga y otro de Merconorte en la primera de ellas. No obstante, reiteró que por ahora no es momento de volver.

"No ha habido nada, nunca hubo algún acercamiento con la gente de Nacional. Lógicamente, y se lo digo sinceramente, soy un agradecido con Nacional por todo lo que a mi me dio. Yo empecé ahí como jugador de fútbol, primero en las divisiones menores y después en el equipo profesional. Luego me dieron la oportunidad de ser asistente técnico, ahí aprendí muchas cosas con gente muy importante. Luego fui entrenador de Nacional. Así que lo que aprendí en el club son valores, un montón de valores que me enseñaron y siempre los voy a tratar respetar. Quiero aclarar eso", puntualizó.

Suárez felicita a Nacional por elegir a Bodmer

En diálogo con Noticias RCN Digital, Luis Fernando Suárez también habló de la designación de Jhon Jairo Bodmer en Atlético Nacional, felicitando al club por darle la oportunidad a un entrenador preparado y preocupado por actualizarse día a día del fútbol moderno.

"Es una buena decisión la de Nacional al mirar en él, no solamente a alguien que puede trabajar bien inmediatamente, sino alguien que puede hacer muchas cosas hacia futuro con el equipo", dijo.